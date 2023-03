Aumentos de la luz: "Capitanich no estaría cumpliendo su promesa", dispara Polini junto a autoconvocados

El empresario algodonero y precandidato a gobernador del Chaco, Juan Carlos Polini, acompaña el reclamo de vecinos autoconvocados de Villa Ángela frente al tarifazo de Secheep.

“Los chaqueños estamos desprotegidos, tenemos un gobierno que hace todo lo posible por castigar a trabajadores, jubilados, comerciantes, productores, emprendedores y a todo aquel que genere oportunidades y apueste al crecimiento y desarrollo de nuestra provincia, es inadmisible en una provincia con los peores indicadores de la región pese a contar con la mayor coparticipación”, sostiene.

Consultado por la prensa acerca de su presencia en la plaza principal, Polini comenta: “me invitaron los vecinos porque saben de nuestra lucha contra los tarifazos, lo hicimos visible en la audiencia pública realizada en la ciudad de San Martín donde expusimos los motivos y pedimos la suspensión del aumento que finalmente anunció Capitanich pero que a la vista de las facturas que están recibiendo los usuarios no estaría cumpliendo su promesa”.

"Acepté la invitación como vecino de la zona, como comerciante, y porque estoy convencido de que las cosas pueden hacerse mejor, en lo personal tengo las ganas y las ideas, con un gran equipo que trabaja para plasmarlas en un programa de gobierno, todo esto no hace más que ratificar lo que todos sabemos, Capitanich gobierna hace 15 años sobre la base de un relato que ya nadie cree, los tiempos y estrategias de algunos políticos atrasan, ya no hay lugar en la sociedad para la mentira, la especulación y el oportunismo, la gente no quiere escuchar más palabrerío, quiere acciones concretas, por eso me han invitado, la gente sabe que hay una alternativa, alguien que todo lo que tiene se lo ha ganado a fuerza de trabajo, nunca viví de la política, conozco lo que es generar empleo, invertir para crecer y que ese crecimiento redunde también en beneficios para los pueblos y ciudades, por eso me involucré y quiero gobernar el Chaco para cambiar esta realidad partir del 10 de diciembre”, se propone como candidato.