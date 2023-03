Federación Sitech va a jornada de protesta, el martes 21

Chaco On Line

Federación Sitech convoca a una jornada de protesta en contra turno para el próximo 21 de marzo. En conmemoración de “un nuevo aniversario de la brutal represión que sufrimos los docentes chaqueños en Guayaibí”, además “para hacer visible el conflicto y expresar en cada una de las localidades de la Provincia (plazas y/o regionales educativas) el rechazo a la mezquina pauta salarial otorgada por el gobierno”.

“En este sentido, el Congreso de este sindicato por mandato de la docencia en la visita a las escuelas, rechazó por mezquina la pauta salarial del gobierno por considerar irrisorio, que por sobre la cláusula gatillos, otorguen un 5 % para el mes de junio y 200 puntos como recomposición docente para el mes de septiembre, cuando la pérdida del poder adquisitivo que hemos sufrido los trabajadores docentes durante la Gestión de Peppo y Capitanich ha sido de un 60 %, a este desprecio palpable del gobierno para con la docencia le debemos sumar que ante el pedido, por parte de Federación Sitech, de la devolución de descuentos por días de paro, el gobierno ni siquiera lo consideró, todo esto con el silencio cómplice del resto de la dirigencia gremial, demostrando una vez más el ensañamiento para con los que lucha”, plantea el sindicato docente a través de un documento.

Al mismo tiempo, en el seno de la paritaria Federación Sitech reitera el pedido de “continuidad del Congreso Pedagógico -Docente en defensa de la escuela pública (aprobado por ley), espacio en el que se deben discutir y definir cuestiones que hacen a las condiciones laborales y las políticas educativa, como por ejemplo dar fin al negocio millonario de los postítulos, la subvención a las escuelas de gestión privada; la reglamentación de las escuelas de gestión social, la caja negra de los proyectos especiales; la estabilidad docente en el Nivel Secundario y Superior, competencias de títulos; cierre de cursos”, enumera entre las demandas del sector de la docencia y en defensa de la escuela pública.

“A 10 años de aquel nefasto accionar del entonces y paradójicamente actual Gobernador Capitanich, la lucha por mejoras salariales pareciera repetirse como un ‘rulo temporal’ al igual que se repiten los mecanismos de violencia institucional para acallar las protestas y disciplinar a los que luchan ya sea con el despliegue de las fuerzas represivas de Estado como fue en Guayaibí con gases, camiones hidrantes y garrotes, o, con descuentos confiscatorios por días de paro, práctica de un salvajismo sin precedentes aplicada por el propio Estado-patrón cuando no puede dar respuesta a los reclamos de los trabajadores”, menciona el gremio educativo. En este sentido, desde Federación Sitech estamos convencidos que el camino de la lucha, aun cuando se tornan duras, es el que nos permite avanzar en conquistas, salir a las calles y visibilizar el conflicto es el arma más poderosa que tenemos, por ello el 21 de marzo a 10 años de la represión en Guayaibí, demostremos al gobierno que no nos han derrotado, que nuestra memoria sigue viva porque estamos activos y que no hay mecanismo represivo que pueda silenciar a quien está dispuesto a luchar”, reafirma .