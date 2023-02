Audiencia Pública para el aumento de la luz : Peche pide a Capitanich la suspensión

El dos veces intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña y actual presidente del interbloque de diputados de la UCR, Carim Peche, participa este viernes de la audiencia pública convocada por la empresa Secheep en ciudad de General San Martín.

En su alocución Peche expresa : “En la audiencia anterior hice una pregunta y en ese momento me dijeron que no me podían responder porque no era el ámbito, pero que luego lo iban a hacer, la pregunta era muy sencilla: ¿Qué destino tiene el dinero que los usuarios pagan todos los meses ya que no se le paga a Cammesa y no hay inversiones que mejoren el servicio? 7 meses después la pregunta sigue sin responderse”.

El agujero negro

Prosigue “Mediante Decreto 2634/2009 se crea el cargo tarifario específico destinado a la realización de obras de infraestructura eléctrica, ese mismo Decreto cede la administración de lo recaudado al fideicomiso financiero de infraestructura eléctrica que administra la Fiduciaria del Norte, esta emite valores representativos de la deuda (bonos) que coloca en el mercado, de 2010 a la fecha se han realizado 12 operaciones de emisión de deuda por un valor aproximado a los $1500 millones”.

“El dinero que obtiene la Fiduciaria por la colocación de los bonos debe ser girado a Secheep luego de cancelar todos los gastos de la operatoria, y acá está el agujero negro y el motivo por el cual no pueden responder mi pregunta: o la Fiduciaria no le manda el dinero a Secheep o Secheep lo recibe y no lo destina a invertir en un mejor servicio, cualquiera sea el caso, los usuarios seguimos sin saber que hacen con nuestro dinero”

Pagar la luz o comer

“En estos días, cuando empezaron a llegar las boletas de Secheep con aumentos del 100, 200 y hasta 300% en algunos casos, me acordaba de algunos diputados e intendentes oficialistas que en la auditoría anterior defendieron el aumento de tarifas, hay que tener coraje para salir hoy a decirle a un trabajador o un jubilado que elija entre comer o pagar la luz, las facturas de Secheep representan el 15 o 20% de un sueldo o una jubilación esta provincia”.

80% más que Buenos Aires

“Nos ponen el sellito en la boleta que dice tarifa subsidiada, anunciaron con bombos y platillos una tarifa diferencial para las provincias del norte, pero seguimos pagando un 80% más caro el kilovatio hora que los usuarios de Buenos Aires”.

Aunque les moleste

“Y esto que voy a decir no les gusta, les molesta mucho, pero es la verdad, cuando la UCR dejó el gobierno provincial en 2007 Secheep era superavitaria, y no lo digo yo, lo dicen los balances, sin aumentar las tarifas durante 12 años se prestaba un servicio de excelencia, estaba el bono AIPO para que las familias más necesitadas paguen el 50% de la tarifa, subsidio que cubría la provincia con recursos propios, no como ahora que todo subsidia la Nación, y había un programa de iluminación pública gratuito “Plan Nalá”, hoy las ciudades están a oscuras, ni los focos cambian”.

Quieren privatizarla

“No solo administran mal sino que pretenden privatizarla, lo intentaron hace años, fue durante nuestro gobierno que se hizo una consulta popular para que no la privaticen, e insisten ahora, el gobierno provincial presentó el proyecto de Ley 203/20 que en su artículo 4° establece la incorporación de capital privado a las empresas del Estado, esa Ley intentaron aprobar en diciembre de 2020, en plena pandemia mientras nos tenían encerrados, y gracias a que nuestro bloque se retiró del recinto no pudieron avanzar”, apunta el legislador.

Auditoría externa

Finalmente “He venido a esta audiencia pública a pedir a las autoridades de Secheep y al gobierno provincial que suspendan este nuevo aumento, las familias chaqueñas no pueden más, la situación es agobiante, no hace falta seguir aplicando tarifazos, hay que ordenar la gestión de la empresa, por eso presenté un proyecto de Ley para realizar una auditoría externa de manera de saber dónde estamos parados y a partir de ahí, entre todos, trabajar en políticas que permitan sanear la empresa en beneficio de los chaqueños”.