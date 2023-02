Planes de autoahorro: Denuncian nuevos abusos e intimaciones

Chaco On Line

La Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco reafirma su inquietud ante la continuidad de la vulneración de derechos de los consumidores por parte de las empresas que otorgan planes de ahorro para automóviles. Desde el organismo indican que estas firmas incurren en muchos casos en el incumplimiento al deber de informar, de los plazos de entrega, prácticas abusivas y publicidad engañosa.

“Notamos que no existe una información clara por parte de los vendedores respecto de la modalidad de composición de la cuota pura, la cual, si bien no tiene intereses, se actualiza mes a mes tomando como referencia el valor de la unidad ahorrada”, explican desde la Defensoría, al indicar que en este caso no se cumple el deber de informar correctamente a la ciudadanía.

En relación con la publicidad engañosa, en la institución apuntan que “determinadas empresas publicitan planes como si fueran un plan nacional avalado por el Estado, alegando que la cuota es fija (sin actualización en caso de aumento del valor del vehículo), lo cual no es cierto”. También hablan en muchos casos de “promesas de entregas aseguradas, siendo que el contrato sólo contempla la posibilidad de resultar adjudicatario por sorteo o licitación”.

Finalmente, la Defensoría indica haber recibido numerosas consultas y reclamos sobre intimaciones y denuncias, tanto por vía carta documento, correo electrónico, como por WhatsApp de supuestos estudios jurídicos, agencias de cobranza o incluso de las empresas automotrices, quienes intiman al pago de cuotas bajo amenaza de embargos sobre haberes, denuncia ante el veraz y otro tipo de maniobras extorsivas. Estos casos ya han sido denunciados ante la autoridad correspondiente.