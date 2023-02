Peche pide a Capitanich que suspenda la audiencia pública

El dos veces intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña y actual presidente del interbloque de diputados de la UCR, Carim Peche, se refirió a la audiencia pública convocada para el 24 de febrero por el gobierno provincial para incrementar la tarifa de Secheep.

Peche expresa su preocupación por la situación económica y social que vive el Chaco. “Pareciera que Capitanich no es consciente que gobierna la provincia con más pobres e indigentes del país, con salarios totalmente desfasados frente a esta inflación sin control que vivimos, las familias no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, ni hablar de los jubilados, no se puede más, aumento tras aumento, y en este contexto no terminan de llegar las boletas con aumentos del 200% y hasta del 300% en algunos casos que están convocando a audiencia pública para volver a aumentar la tarifa de Secheep en un 40% promedio, le pido al gobernador que tenga un poco de contemplación por y suspenda este nuevo incremento”, manifiesta.

Auditoría

“La solución al desastroso estado económico y financiero en que se encuentra Secheep no es seguir aplicando tarifazos que asfixian a quienes trabajan y generan oportunidades, se resuelve con el saneamiento de la empresa, con un manejo transparente y ordenado de los recursos, hace tiempo pedimos que se realice una auditoría externa para saber el real estado de la empresa pero por supuesto el oficialismo se niega sistemáticamente"

“¿Tarifa diferencial?”

Y recuerda: “Prometieron una tarifa diferencial para el norte argentino, pero resulta que en el Chaco el KWh lo pagamos el doble que en Buenos Aires, a pesar de todo esto el servicio sigue siendo pésimo, sufrimos cortes de luz permanentes, no hay inversión para mejor el servicio, no le pagan a Cammesa, deben $40.000 millones, y siguen sin responder la pregunta que venimos haciendo hace 15 años ¿Qué hacen con el dinero de los usuarios? la verdad de todo esto es que los tarifazos nada tienen que ver con brindar un servicio de calidad sino con tapar los agujeros producto del desmanejo”.