Humo y fuego, otra vez en el Iberá

“Por suerte ha habido precipitaciones en todo el territorio provincial que nos dieron una pausa o una tregua de los 28 focos activos que veníamos combatiendo”, indica Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil de la Provincia.

Aunque advierte que después de las precipitaciones en la provincia de Corrientes, vuelven los incendios forestales, aunque de momento están bajo control. “Tuvimos un foco activo grande, unos 28 kilómetros al sur de San Miguel. En una forestación de eucaliptos”, precisa.

Las recientes precipitaciones traen alivio en varios, aunque con variada intensidad: “En promedio llovió entre 25 y 80 milímetros en algunos sectores, pero sirvió solamente para enfriar un poco la situación, aunque ayudó un poco sabemos que la situación no va a mejorar por lo menos hasta marzo”, subraya el subdirector de Defensa Civil.

Los últimos incendios registrados antes de las precipitaciones, según el Centro de Monitoreo del Comando Operativo de Emergencias (COE), son 11 focos ubicados en San Luis del Palmar, Ituzaingó, Concepción, Colonia Pando, Tabay, Tatacuá, Sauce, Curuzú Cuatiá, Mocoretá y Pueblo Libertador.

Un incendio sigue afectando la Reserva Natural Iberá

Pero las llamas no solo arrasaron campos agrícolas. También se quemaron importantes extensiones de esteros, bañados y embalsados que siguen afectando desde hace más de un mes la biodiversidad de la Reserva Natural Provincial Ibera, en el Portal Carambola. El foco ígneo comenzó con un incendio intencional por parte de un propietario en el remoto Paraje Ñupy, al que se accede solo a caballo, luego de una cabalgata de tres horas, desde Concepción.

El Guardaparques Pascual Pérez precisa que “el incendio comenzó en un campo privado, que terminó afectando la Reserva Natural Provincial Ibera. Nosotros detectamos la columna de humo el 13 de diciembre, es decir que se extendió por un mes, hasta que vino la lluvia”.

Todavía no se puede evaluar el daño ambiental, ni precisar la dimensión real del incendio, apunta el guardaparques. “Con el incendio, se queman los nidos de aves y otros animales que habitan los pastizales y esteros. Para la gente común, el estero no tiene mayor valor. Pero lo que hay que saber es que el estero no es un desperdicio, es justamente lo que más se protege por ser el hábitat de nuestros animales silvestres, tanto en la jurisdicción provincial, como nacional”.