Polini: “El gobierno no escucha a los médicos residentes”

El diputado nacional y precandidato a gobernador del Chaco, Juan Carlos Polini, mantiene un encuentro con médicos residentes, con los que analiza la situación por la que atraviesan y los que dan a conocer su posición al respecto. “Visité el hospital Perrando para interiorizarme de la situación de médicos residentes, continúan con reducción de la carga horaria y reclamos por la falta de respuestas de parte del gobernador de Capitanich, a lo que se suma el descuento arbitrario a quienes perciben becas mixtas, se trata de montos que se abonan en conjunto entre Nación y provincia, hace más de tres meses registran errores en los decretos”, expone.

“El gobierno no escucha a los médicos residentes, no solo no les otorgan el reconocimiento que les corresponde sino que les faltan el respeto diciéndoles que deberían estar agradecidos de poder capacitarse cuando el que debe estar agradecido es el gobierno provincial que son los médicos, enfermeros y el personal de salud en general, los que sostienen el sistema sanitario, fueron ellos quienes se pusieron al hombro la pandemia casi sin recursos y hoy le dan la espalda”, subraya Polini.

Más adelante, el precandidato a gobernador del Chaco se refiere también al deterioro del servicio en general. “Los acompañantes de los enfermos no están recibiendo ni siquiera una ración de comida, hay una cantidad de ambulancias en desuso por desperfectos que podrían arreglarse de manera de dar respuesta a la demanda de movilidad en el interior de la provincia situación que muchas veces conlleva riesgo de vida, falta de médicos especialistas, de aparatología o habilitación de quirófanos en el interior por mencionar algunas demandas”.

En líneas finales, Polini indica: “Los recursos económicos están, se puede pagar mejores sueldos e invertir en todo lo necesario para ofrecer un sistema de salud de calidad, si el pueblo del Chaco nos da la oportunidad de gobernar, que nadie tenga dudas que seremos un gobierno con prioridades, salud, educación, seguridad, acompañamiento al sector primario, al comercio, la industria, Pymes, Micropymes, emprendedores y a todos los sectores que quieran ser parte de un Chaco nuevo, equitativo, inclusivo, diverso, sostenible, somos el cambio, vamos a hacerlo posible”