Federación Sitech asevera que “la eliminación del negocio de los postítulos termina con la estafa pedagógica”

“El pasado miércoles se llevó adelante una reunión de mesa técnica sobre postítulos y el Ministerio emitió un comunicado oficial que no refleja la postura de este sindicato, la que como es de público conocimiento, consiste en que los postítulos sean dictados por los Institutos de Educación Superior de Provincia a los fines de instaurar la gratuidad y con propuestas formativas de calidad garantizadas por el propio Ministerio; al mismo tiempo se planteó la reválida de todos los postítulos presentados hasta la fecha, teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellos son de un nivel similar a un curso de manualidades, cuyo trabajo principal, si es que se realizaron, era el famoso mecanismo de ‘copiar y pegar’, y el requisito fundamental era tener el pago al día”, expone el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

.

“El consenso entre dirigentes gremiales, al que hace referencia el comunicado oficial del Ministerio, no es otra cosa que ‘cambiar algo, para que no cambie nada’, es decir, continuar con el negocio millonario de la venta de papelitos, llamados postítulos”, asevera Federación Sitech. Seguidamente señala que “el ‘consenso’, consistiría en poner topes anuales pensando en la continuidad del mercado de los postítulos de más de 40 mil docentes, que tendrían que seguir compitiendo de acuerdo a su capacidad económica”.

“Por otra parte, pese a que por primera vez se avizoró el reconocimiento implícito de que este negociado ha roto el orden de mérito, cuando dicen que se debe revalorar la carrera docente, el supuesto ‘reconocimiento’ está dirigido a la absurda modificación de otorgar más puntos al título docente, o sea al igual que con el límite en los postítulos, es ‘cambiar algo para no cambiar nada’, entiéndase que se le puede agregar 100 puntos al título docente y todos quedarían en situación de igualdad en ese rubro”, expone la situación denunciada. Poco después, asevera que esto “no anula ni tímidamente el desfase en el orden de mérito, plantear la mera suba en ese rubro es una simple apariencia de justicia ya que no se trata de una competencia entre quienes tienen título docente, habilitante o supletorio, sino de la escandalosa cantidad de puntaje que se ha sumado por postitulaciones”. Ante lo cual, afirma. “ Cuestión diferente es la que propone Federación Sitech cuando plantea revalorizar la carrera docente al poner el acento en el rubro antigüedad, ya que esto significaría un aliciente a la trayectoria y en parte corrige la desigualdad generada por presentación de postítulos, queda claro que esta valoración tendría que tener como corresponde efecto retroactivo, sin que esto vulnere derechos adquiridos, ya que por el contrario es poner en situación de igualdad ante la ley para aquellos que van a competir”.

“ Mención aparte merece la frase ‘transparentar el proceso’, es decir reconocen que el proceso llevado adelante hasta el momento, donde se aprobaron cuantiosos postítulos, son irregulares o, para ser más sutiles, poco transparentes, situación que nos lleva a afirmar, sin temor a equivocarnos, que no hay manera de ‘transparentar’ este proceso, cuando años tras año venimos denunciando que la venta de postitulaciones se constituyó en un negocio millonario, del que el propio Ministerio no es ajeno ya que las resoluciones de aprobación de los mismos dan rienda sueltas para que se lucre con los docentes al poner en sus anexos precios para afiliados y no afiliados de algún sindicato amigo. La vista gorda que han hecho los distintos ministros sobre la obscenidad con la que se vendían postítulos, los constituye en los máximos responsables de la coyuntura actual, basta con solo mencionar que no existe provincia alguna en la que se han actualizado, especializado o diplomado, un pequeño grupo de docentes en más de 10 postítulos, en algunos casos en menos de 2 años, quedando clara la estafa pedagógica al sistema educativo todo y de la que el Ministerio es el máximo facilitador”, responsabiliza Federación Sitech.

“No existe consenso para Federación SITECH, para continuar con el negocio del postítulo, es más, en la mencionada reunión se propuso, la reválida de estos ‘titulos’, para que el docente que haya cursado y aprobado los mismo, pueda demostrar que ese perfeccionamiento beneficia al sistema educativo y no es un mero beneficio personal que perjudica a sus colegas por tener mejor capacidad económica”, sostiene.

“Como puede observarse, la mesa técnica a la que concurren los dirigentes que dictan postítulos, es una vía muerta para cambiar la situación radicalmente, por lo que insistimos es una tarea de la docencia en general a través de un Congreso Pedagógico Docente encare los temas centrales, esto es, la eliminación del negocio de los postítulos, la reválida y la modificación del puntaje establecido en el Estatuto del Docente para conseguir equidad ante la situación de su valoración en las distintas situación de competencias (ingreso, traslado, acrecentamiento, ascenso, interinatos y suplencias)”, reafirma.