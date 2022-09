La Cámara de Comercio de Resistencia renueva parcialmente su Comisión Directiva

Con la participación de empresarios pymes, la Cámara de Comercio de Resistencia realiza este jueves, su asamblea general ordinaria, en el salón Belgrano, de la sede institucional.

En primer término, se pone a consideración el balance de estados contables y memoria correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2.021 y 30 de junio de 2.022, aprobándose por unanimidad los mismos.

En esta oportunidad, se presenta una única lista por lo cual no se realiza el acto eleccionario, aprobándose la lista propuesta mediante la cual se renuevan los cargos de tesorero, 4 vocales titulares, 4 vocales suplentes, revisor de cuentas y tribunal arbitral.

Al hacer uso de la palabra durante la asamblea, el presidente de la institución, Ivan Bonzi expresa su agradecimiento a la comisión directiva que lo acompaña actualmente, al personal administrativo y a la gerente: “Son fundamentales para el funcionamiento de la entidad porque es mucho el sacrificio en cuanto al tiempo que se le dedica y el trabajo que se hace en pos del bien común de los comerciantes”.

En esta línea, hace un repaso de su gestión al destacar: “Uno de nuestros proyectos al asumir el año pasado era poder lograr que se incorporen nuevos comerciantes a la comisión, esto se va dando parcialmente y queremos seguir en ese camino”.

“No son tiempos fáciles realmente con mucha volatilidad en materia económica. Entendemos quizás esto sea una de las principales causas por la cual los comerciantes nos vemos inmersos en resolver las cuestiones diarias que se nos presentan para poder sostener en algunos casos y en otros seguir desarrollando nuestro negocio en este contexto. Es por esto que debemos estar más unidos que nunca entendemos, a través de la Cámara y saber que es el único camino mediante las instituciones hacernos escuchar, sentar postura y presentar propuestas a quienes gobiernan”.

“A lo largo de estos meses hemos realizados muchas actividades entre gestiones, acciones de ventas, convenios, capacitaciones, eventos, por mencionar algunas de las cosas más relevantes tal cual lo hizo la gerente Analía en la descripción de la memoria”, detalla el dirigente.

Además, hace un fuerte llamado a los problemas que preocupan al sector: “Hay temas que son recurrentes y que afectan, como la alta presión impositiva por parte de todos los estamentos del Estado, habiendo esta semana reunión de CAME, con AFIP, con planteos realizados por nosotros en representación de comerciantes de nuestra ciudad puntualmente afectados, hemos logrado actualizaciones de montos con ATP para el beneficio por buen contribuyente que no se actualizaban hacia 5 años con la inflación que venimos teniendo, hemos logrado que el municipio actualice los montos que determinan la tasa de industria y comercio que estaban vigentes con el presupuesto presentado en el año 2.018 y no se actualizaban (3 años) con una alícuota de 0,035 la mínima y pasando al 0.09 casi el 1 % quedando muchísimos comercios pagando esto como grandes contribuyentes, no solo eso sino hemos logrado que se haga un esquema de categorías donde de manera progresiva vaya subiendo la alícuota”.

“Por esta gestión 1.400 comercios de la ciudad que estaban pagando como grandes contribuyentes quedaron por debajo de dicha escala, otro de los principales planteos de los socios era el tema de las habilitaciones comerciales las cuales eran realmente muy complejas de poder lograrlas o renovarlas por el peregrinar que era ir de un lugar a otro dentro del municipio, hemos trabajado presentando propuestas una y otra vez al respecto hasta que al día de hoy la cuestión se ha hecho mucho más ágil, otro tema realmente complejo que nos afecta y lo hemos puesto sobre la mesa innumerables veces son los Cortes de Calles, claramente es una cuestión que escapa de nuestro poder de decisión pero de todos modos seguiremos junto a ustedes los comerciantes planteando el tremendo efecto negativo que produce esto en el sector. Estas cuestiones y muchas más forman parte del incansable trabajo que hace la cámara de comercio por todos sus socios”.

Al finalizar, sostiene: “Estamos juntos transitando el año del centenario de nuestra institución y hemos contado con el apoyo incondicional de los socios para cada actividad que realizamos, queremos agradecer esto porque es una muestra de lo que significa la institución para el comercio de Resistencia”.