Esperan un crecimiento de la nube falsa del 30% para el 2.023

Independientemente de los cambios políticos, sociales y culturales que hoy está enfrentando Latinoamérica, esta región continúa posicionándose como un lugar idóneo para el desarrollo de ecosistemas tecnológicos.

Así lo demuestran las proyecciones de IDC, que revelan que la nube crecerá en Sudamérica un 30,4% para el 2.023, mientras que países como Chile sumarán una cifra casi similar con un 29,7% de servicios empresariales en formatos cloud.



Sin duda, estamos ante un panorama bastante alentador. Aunque algunas empresas todavía no adoptaron la nube, ya el término es parte de un léxico tecnológico conocido, como lo es el Internet de las cosas o la ciberseguridad. La adopción de los servicios de cloud en sectores vinculados a la logística y distribución es una realidad innegable, más aún cuando los negocios del siglo XXI tienen que modernizarse para poder sobrevivir a escenarios coyunturales cada vez más cambiantes y que son difíciles de anticipar.

Sin embargo, para que el crecimiento a nivel cloud sea efectivo, es importante aclarar términos como el “Fake Cloud”, es decir, la “Nube Falsa”. Tal como se indica anteriormente, el mercado latinoamericano está siendo muy llamativo, pero no todos los actores tecnológicos están ofreciendo realmente servicios de software cloud. Un sistema de nube 100% real tiene una performance más flexible, escalable e integrada, además de una mayor rapidez y movilidad. Es así que tenemos que diferenciar entre modelos en la nube Single Tenant (ST) y las que son Multi-Tenant (MT). El primero no es más que una solución on premise que opera desde un hosting. En cambio, las soluciones realmente cloud son la Multi-Tenant, ya que son las que mejor se adaptan a los procesos de escalabilidad de los negocios, independiente de la industria o rubro al que pertenezcan.

La nube Single Tenant suele tener costos no anticipados, además de dificultar la adopción de nuevas funcionalidades. Además de ello, cada cierto tiempo requiere de una inversión extra y considerable, justamente ante upgrades que son atingentes a cualquier negocio. En palabras simples, el negocio a través de esta modalidad de cloud está migrando hacia otro lado, dejando sin atender o sin solucionar determinadas deficiencias que se suelen arrastrar durante años.

En cambio, la nube Multi-Tenant es una alternativa 100% real e integral. ¿Por qué? La razón está en que la aplicación se desenvuelve desde un mismo entorno operativo, entregando a los usuarios mejores mantenimientos y procesos de seguridad totalmente estandarizados y homologables, es decir, perfectamente comprensibles. Este tipo de nube libera a las empresas de los upgrades y updates mensuales. Es así que esta solución se enmarca dentro de una nube que está actualizada y brinda una mayor flexibilidad, aumentando ahorros a nivel de costos y recursos que tienen que tener conocimientos particulares.

Es importante que comencemos a educar a las personas sobre la tecnología, su aplicabilidad, procedencia y posibles funcionalidades y beneficios. La True Cloud es aquella que siempre será escalable, totalmente diseñada para las realidades de la Internet de hoy, más segura y absolutamente disponible en todo lugar. Es clave que a nivel de representantes de la industria tecnológica avancemos en la formación de usuarios más entendidos. Solo así podremos utilizar las tecnologías más idóneas para las posibilidades, oportunidades y realidades que hoy se requieren, y con soluciones cloud 100% reales y efectivas.