"Nuestro proyecto resuelve el problema de la basura"", afirman desde el Frente Chaqueño

“El Ejecutivo Municipal a cargo de Gustavo Martínez, insiste en la creación de ‘Empresa del Estado Municipal’, con la cual se pretende prestar los servicios básicos de la Municipalidad y que le son fundacionales, como lo es la recolección de residuos”, señalan los concejales Fabricio Bolatti y Alicia Frías. Ante esto, aclaran que “no nos oponemos a las empresas del Estado, sino que estamos en contra de que se cree una empresa para evadir controles y para que las contrataciones que se realicen no tengan que pasar por la ordenanza general (N°2873), que rige y establece el llamado a licitación”.

Consideran que “este el objetivo principal de la iniciativa impulsada por la gestión de Martínez: contratar a través de una empresa que no va a regirse por el derecho público, sino desde el privado, es decir, se va a crear una empresa privada que no es del Estado, y manejando recursos públicos va a contratar sin llamar a licitación, sin publicar los actos de gobierno y sin dar a conocer los montos por los cuales se va a contratar”.

“Mostrar una crisis y extorsionar a la comunidad”

“El haber dejado de recolectar los residuos en toda la ciudad, tuvo como único objetivo presionar y mostrar una crisis del servicio a la sociedad, para así justificar el cambio del régimen de contratación”, dicen los representantes del Frente Chaqueño.

Más adelante, señalan que “Hasta el momento, las y los concejales no hemos recibido explicaciones sobre el proyecto. Hace unos pocos días el intendente Martínez, en medios de prensa, salió a dar a conocer -mínimamente- detalles sobre el mismo, oportunidad en que no solamente agravió a las y los concejales que no acompañamos la iniciativa”. Además que también “extorsionó a la comunidad diciendo que ‘si no se aprobaba, no se van a recolectar los residuos’, cuando lo único que tiene que hacer es contratar más camiones, porque el personal que realiza la tarea es municipal y la logística ya es histórica”.

“Para brindar los servicios de limpieza, higiene y saneamiento, así como recolección, traslado y disposición final de todo tipo de residuos no hace falta ninguna nueva ordenanza ni mucho menos una que otorgue más poder y delegación de facultades en cabeza del intendente; sólo se requiere de intención de ocuparse”, sostienen los concejales.

“Pero insisten con la creación de la empresa municipal, cuyo objetivo es otro muy distinto a la recolección de residuos", cuestionan.

"Nuestro proyecto resuelve el problema de la basura y beneficia a distintos sectores"

“Se ha dicho desde el Departamento Ejecutivo, que los concejales no presentamos alternativas o soluciones al problema de los residuos en la ciudad. Pero esto es falso, ya que con Alicia Frías elevamos un proyecto (que lo dimos a conocer públicamente), para la creación de un programa que tiene que ver con el tratamiento general de los residuos, y no se limita sólo al alquiler de camiones”, disienten los concejales del Frente Chaqueño al exponer su propuesta.

En ese sentido, señalan que “se trata del programa urbano ambiental denominado ‘Hacia una ciudad inclusiva y sin basura’, donde planteamos un proyecto que tiene distintas etapas, una de ellas y la más importante, es el clasificado y reciclado de los residuos que se haría en una primera instancia básica. Los camiones, una vez llenos, no tendrán que ir a 25 kilómetros, para descargar y luego volver para continuar el recorrido, sino que irían a una base más cercana donde vaciar lo recolectado y ahí mismo se hará el reciclado, luego de clasificarlos. El resto se podrá moler o compactar, lo que lograría pasar de cuatro camiones que hoy están yendo a María Sara a llevar basura, a solamente uno”.

Asimismo, dicen: “Hoy, se están haciendo más de 1300 viajes mensuales para trasladar los residuos. Con este sistema que proponemos, se va a disminuir ese número y generar un ahorro de más de 50 millones de pesos, porque pasaríamos a unos 250 viajes para llevar residuos compactados, que ocuparían menos lugar y ya estarían en una etapa o instancia previa que los reduciría al 50 por ciento como mínimo”.

“Es un proyecto que entendemos aplicable y realizable, y que lograría darle a Resistencia un mejor servicio de recolección, tratamiento y disposición final a las más de tres toneladas de residuos sólidos urbanos no tóxicos que se generan a diario, y hasta por la oportunidad de generar empleo digno, formal y legítimo para más de 1.000 personas que hoy se realizan tareas en la calle o utilizando la tracción a sangre.”, sostienen Bolatti y Frías.

“Pero, nuestro proyecto genera solución, ahorro y trabajo. No un negocio”, subrayan.