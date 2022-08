Martínez presenta proyecto para crear empresa municipal para la recolección de residuos

Gustavo Martínez habla ante el Concejo acerca del servicio de recolección de residuos, anunciando la creación de una empresa municipal, y la adquisición de camiones compactadores y contenedores de metal. En esa línea, se expresa también sobre la situación con la empresa Pimp, cuyo contrato expirara el domingo 31 de julio.

“Respecto a este tema queremos que lo que hagamos sirva para adelante, podríamos habernos rebuscado y continuar con Pimp, pero están embargados, no pueden renovar su flota de camiones por una causa federal, sus vehículos tienen deterioros muy grandes y el mantenimiento es caro”, apunta el jefe comunal.



Reitera que el desgaste de los rodados es enorme y que es necesario el recambio total. “Podíamos estirarlos, cambiar cubiertas y seguir, pero sería un problema para el intendente que venga”, afirma.

Asegura que por esa razón opta por la caducidad del contrato “Hubo presiones pero de igual manera llegó el 31 de julio”, indica.



A partir de esto, anuncia que “presentamos nuestro proyecto de una Empresa Municipal de Servicios, figura social 100 por ciento del Estado comunal que puede contratar con todos los componentes, es decir vehículos, insumos, logística con monitoreo satelital, los recursos humanos que son los que choferes, y balanza para saber si se cargó todo en el rodado”.



En esa línea, expresa: “Pretendemos una empresa municipal que subcontrate servicios, que el bien, o sea los camiones, sea comunal o lo alquile. Con un servicio de gerenciamiento, no tengamos que depender de uno”, apunta.



Proyecto presentado en el Concejo





El intendente señala que se envió un proyecto de esta iniciativa al Concejo Municipal de Resistencia y que ya tiene despacho favorable para la creación de esta empresa.





“Esperemos que en la sesión del martes próximo sea aprobado en primera lectura, convocándose a audiencia pública para explicar a los vecinos sobre este servicio que tiene como uno de los objetivos que perdure en el tiempo”, indica.

“Transparencia”



Martínez apunta a un aspecto fundamental: “El presidente del Directorio será designado por el Intendente mientras que los dos vocales serán fruto del consenso de los concejales, de hecho, uno de esos integrantes deberá ser propuesto por la oposición”.

“Sin dudas que lo que construimos será para siempre, una herramienta dinámica y que no ocurra lo que pasó hasta hace poco, con una empresa intervenida que no la podíamos tocar ya que no debíamos ir contra una medida judicial”, consigna.

El futuro servicio



Con esta empresa municipal sobrevendrá el equipamiento, y sobre este aspecto detalla que están gestionando una línea de financiamiento con el Nuevo Banco del Chaco para la adquisición de los vehículos especiales para la recolección y compactación de los residuos domiciliarios.

“Serían cinco por semana y esperamos que para antes de fin de año contemos con un servicio nuevo completo para toda la ciudad”, resalta.

Este proyecto contempla contar con 25 camiones y 200 contenedores nuevos de chapa, sustituyendo a los de plástico para evitar que sean quemados.