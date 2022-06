Seguridad vial: Habrá operativos de alcoholemia en todo el país

Durante todo el viernes se llevará a cabo la edición número 19 de Alcoholemia Federal. En una fecha especial como el Día Nacional de la Seguridad Vial, una vez más, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), las provincias, CABA y decenas de municipios, trabajarán de manera coordinada en un operativo de alcance nacional para controlar la circulación de conductores en estado de ebriedad.

“Las estadísticas viales nos marcan que no hay más lugar para creencias como, por ejemplo, que se puede controlar lo que se toma o que con una sola copa no pasa nada. Por eso, es muy importante continuar esta política pública de manera conjunta y coordinada para seguir concientizando a los conductores sobre los peligros a los que se exponen si circulan bajo los efectos del alcohol. Hay que ser claros: si tomaste, no manejes”, dijo el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

En los controles realizados durante la edición de mayo el 79 por ciento son hombres y el 21 por ciento mujeres, y los casos de alcoholemia positiva son el 4 por ciento, mayormente personas de entre 18 y 45 años. Se destaca de los resultados totales que el 94 por ciento de los conductores circulaba con nivel cero de alcohol en sangre.

El consumo de alcohol disminuye las capacidades motoras y de visión, perjudica la toma de decisiones al volante, ralentiza los reflejos y reduce la atención y la agudeza visual. Además, puede provocar una falsa sensación de seguridad y pérdida de inhibiciones, situación que puede fomentar que los conductores realicen conductas temerarias como exceder la velocidad y/o no utilizar el cinturón de seguridad o casco.

El alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros viales fatales. Si vas a manejar, alcohol cero.