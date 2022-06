Paro de colectivos: "Es un conflicto entre privados", dice Gustavo Martínez

El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, subraya la importancia de que haya levantado el paro del transporte público urbano de pasajeros que afecta el servicio en Resistencia desde el martes pasado. Las gestiones realizadas por el jefe comunal y concejales locales ante Nación para que se depositen los montos correspondientes por coparticipación ayudan a que se vaya destrabando este conflicto.



Pone énfasis en la tarea coordinada entre los ediles y el Ejecutivo municipal. Así también destaca la importancia de la apertura de los sobres de licitación del nuevo transporte público, que garantizará un mejor servicio.

“Creo que las instancias de negociación y el acuerdo que han firmado el miércoles por la noche posibilitaron que se pueda normalizar el servicio”, señala y considera que “es muy importante comentar a los vecinos que el nuevo sistema de transporte que aprobó el Concejo Municipal prevé en el pliego de condiciones fijar muy específicamente las sanciones que van a tener las empresas prestatarias del servicio si vuelve a suceder esto”.



“Estamos en estos dos años y medio de gestión ejecutando un contrato de 2.008 que fue renovado reiteradas veces, pero el mismo en sí establecía sanciones muy livianas y obviamente no generaba el marco jurídico para la suspensión del servicio”, puntualiza.

Reuniones intensas



El intendente de la capital chaqueña se reúne durante esta semana con el gremio de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), la Cámara de Empresarios del Transporte del Chaco (CETACh) y con los ediles capitalinos de los bloques CER y radical.

“Es un problema entre privados, porque lamentablemente el convenio colectivo de trabajo es privado”, considera.



“Lo positivo es que tenemos dos servicios y el interurbano estuvo funcionando, entonces una persona que no pudo movilizarse en colectivos urbanos, lo hizo en las otras líneas”, dice.

“Eso amortiguó muchísimo esta situación e hicimos gestiones para que se puedan acordar soluciones. El miércoles tramitamos para que se pueda lograr la transferencia de fondos nacionales que estaban trancados para las empresas locales”, puntualiza.



“Nos reunimos también con todos los concejales del bloque CER y de la UCR para juntos tratar de abordar la temática, luego hablamos nuevamente con el gremio en la persona de su secretario general Raúl Abraham”, expone.

Contextualiza además el conflicto a nivel nacional y apunta que “es una situación que se da en todo el país por factores que desestabilizaron al sistema de transporte, que es el costo del gasoil. Ante esto, muchísimas empresas que ya no tienen este combustible subsidiado, además no reciben en tiempo y forma los aportes nacionales en subsidio, no pueden pagar a sus trabajadores y lógicamente uno de los mecanismos de reclamo que tienen los trabajadores es el paro”.