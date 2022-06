El Gobierno provincial y la Federación Económica del Chaco (FEChaco), realizan la entrega este miércoles, de los dos autos cero kilómetro Fiat Cronos, a Élida Raquel Torres, de Juan José Castelli y Fernando Horacio Campos, de General Pinedo, en el marco del sorteo de la cuarta edición “Compra en tu Ciudad”, en la concesionaria Meucci, de Resistencia.

La entrega de los premios es encabezada por el gobernador Jorge Capitanich; el ministro de Industria, Sebastián Lifton; el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos; la presidenta y secretario general de FEChaco, Silvia Reyero y Ernesto Scaglia respectivamente; y el titular de la Cámara de Comercio de Castelli, Félix Guerrero.

En ese marco, Reyero felicita a los ganadores de los autos y resalta que “cada cámara de comercio y entidad sectorial asociada realizó sorteos durante los meses de marzo y abril de una motocicleta 110 cc. y una bicicleta en su localidad, es decir hubo 25 ganadores de cada unidad”.

“Es realmente gratificante ver que cada año más comercios se suman y miles de chaqueños apuestan a comprar productos y servicios en la provincia”, destacó la dirigente. Por su parte, el primer mandatario provincial asegura: “En esta edición pudimos observar un notorio aumento en el acompañamiento del empresariado, y poder entregar los premios finales es una muestra de que este bono fortalece las ventas y es un estímulo para que cada año más consumidores se animen a participar”.

“Agradecimiento y emoción de los ganadores”



Luego de la entrega de los autos, Torres, agradecida con las autoridades presentes, remarca: “en el momento del sorteo no me encontraba en el pueblo sino que estaba en la zona rural, y al llegar a Castelli la noticia me llenó de emoción y sorpresa”.



Campos, empleado de una verdulería de General Pinedo que completara el bono en un local de productos de limpieza -asociado a la Cámara de Comercio local-, destaca: “Me llamaron para avisarme que gané el auto, estaba con unos amigos luego de un partido de fútbol y la verdad no podía creer”.



Desde FEChaco agradecen al Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Producción, Industria y Empleo y Lotería Chaqueña, que año tras año acompañan esta promoción.

En la ocasión, participan 26 cámaras de comercio de toda la provincia adheridas a la Federación Económica y se distribuyen 1.500.000 bonos.