Desde principios de año, la Sala Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia tiene el objetivo de reordenar el trabajo en los tribunales de Familia para dar respuestas a los reclamos. “Se trató de una tarea titánica que sigue en marcha y significó una revisión integral de las tareas de toda la estructura de personal, desde mesa de entradas hasta la magistratura, e incluyó el asesoramiento de otras oficinas judiciales tales como la Dirección de Archivos y la Oficina de Gestión y Calidad Judicial”, destacan desde el máximo tribunal chaqueño.

Ángel Pozaglio: “Se están logrando cambios”



Uno de los dirigentes de padres autoconvocados, Ángel Pozaglio, reconoce que se están logrando cambios y resalta que desde el grupo que representa “agradecemos las gestiones del STJ” que “se comprometió a continuar monitoreando para que siga funcionando de la misma manera”.

En ese sentido, valora que desde el momento en que la Sala Civil, Comercial y Laboral se pone al frente de la reorganización del trabajo interno “es evidente que están trabajando todos los días, en el horario que corresponde” incluso “sábados, domingos y hasta vinieron el 25 de mayo”, destaca.

Merced a esto, “se lograron revinculaciones exitosas”, aunque hay una pendiente de un menor que pidió ver a su abuela los sábados y los padres esperan la resolución favorable de la jueza Patricia Sa.

Pozaglio destaca que “el reclamo permite avanzar en causas tanto de padres autoconvocados, como de otros en situaciones similares, pero no participaban de la manifestación”.

Finalmente, asegura que ellos desean que “los juzgados funcionen como debe ser” y dice en forma insistente: “di mi palabra que me retiro pacíficamente tal como vine, pero si vemos anomalías y no se cumplen pedidos del menor, volveremos y ya no habrá posibilidad de llegar a un acuerdo”.