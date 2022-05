En una recorrida por la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Chaco On Line conversa con Roque Yadala, secretario adjunto de UDA nacional, los motivos de la presencia de sindicato en la muestra; el sistema educativo y las provincias; y la extensión de jornada escolar en las escuelas primarias.

Chaco On Line está en la 46° Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, visita el Stand 3.003, en su recorrida por el Pabellón Ocre. Allí, se contacta con Roque Yadala, secretario general de la seccional de UDA en Mendoza y secretario adjunto nacional de la Unión de Docentes Argentinos, quien expone acerca de los motivos de UDA en la muestra; el sistema educativo y su aplicación en las provincias; y la controvertida propuesta de extender la jornada escolar en las escuelas del nivel primario.

Yadala nos muestra los motivos de la presentación de UDA en la muestra.

“Hace más de 10 años que estamos presentando un stand y acá presentamos todos los libros de la gente del interior, que los quiere exhibir, nosotros no los vendemos, pero sí los exhibimos, cada seccional de la Unión Docentes Argentinos presenta libros de los escritores regionales y nosotros los exponemos. Además de eso hacemos charlas y exponemos libros.

La Unión Docentes Argentinos siempre al servicio del docente y es una buena relación con los docentes que vienen a visitar la Feria del Libro. Esto como lo dije hace más de10 años que estamos con este stand y bueno hemos tenido muchas satisfacciones, ha venido gente de Mendoza, Santiago del Estero y del Chaco. Con esto le damos un espacio a la gente que demuestre todo lo que sabe de la parte literaria”, detalla.

“Hoy vamos a presentar un ensayo educativo de la provincia del Chaco y también la Municipalidad de Las Heras de Mendoza presentó libros que recogió de un taller literario de chicos que se llama ‘Los héroes de la ciudad’, en donde ellos elegían un héroe, un personaje popular, que tuvo mucho éxito y ha estado el intendente de Las Heras entregando libros, acá se ha formado en una especie de intimidad literaria”, destaca el dirigente.

Sistema educativo

Respecto a la mirada que tiene la Unión Docentes Argentinos, ante el sistema educativo en las provincias, Yadala considera que “está en crisis desde hace muchos años y la pandemia vino a agravar y a descubrir todas las falencias e inequidades que hubo en el país sobre todo en el tema específicamente de colectividad de alternativas educativas para poder salvar esta crisis y bueno nos encontramos con temas como en Formosa que dice que con 19 materias se puede aprobar, es decir, hay una atomización de las políticas educativas en cada una de las jurisdicciones que a nivel nacional tratamos de emparejar y dónde, en la paritaria nacional, donde decidimos la base salarial y también las condiciones laborales. Lo que pasa es que las provincias tienen su propia autonomía y sobre lo que se decide, las provincias distorsionan un poco ese sistema educativo; lo único que tenemos como herramienta legal es el Consejo de Educación donde están todos los ministros y se pueden hacer resoluciones y acordadas, pero realmente estamos en una etapa de crisis educativa muy grande, y ¿por qué creemos que hay una crisis? Porque no hay políticas de Estado, una política educativa no es de un período de un presidente o gobernador, sino una política educativa no se evalúa en un mes o en un año, sino que a través de los años. Yo creo que una reforma educativa positiva para eso tiene que hacerse como política de Estado”, remarca.

Extensión de la jornada laboral

“Estuvimos en Usuhaia, en donde el Consejo Federal decidió ampliar porque hay provincias que amplían, una hora, otras 45 minutos y otras media hora. Nosotros creemos que está bien pero la cantidad no hace a la calidad, entonces si no hay un programa específico de esa media hora, 45minutos o una hora se extiende sin un plan de trabajo va a ser inútil. Además debemos qué infraestructura tenemos y qué condiciones laborales tenemos para el docente”, fija posición el sindicalista de UDA.

