Más allá del atraso producido por la pandemia, se han dado ciertas respuestas para contrarrestar esos efectos. Justamente, el desdén futurista que se respira en estas dos ciudades permitió esta recuperación. Los complejos hoteleros, los shoppings, las tiendas de alta costura, son economías que no responden de la misma manera que cualquier otra. Tienen en su haber, la característica de poder aguantar ciertos golpes. Y eso fue justamente lo que sucedió. Apostando por esa modernidad, fue la única manera por la que estas ciudades fueron creciendo. Pero no ahora, sino desde sus orígenes. Desde sus planificaciones, desde las inversiones que se fueron consiguiendo para financiar proyectos. Lo único que distancia a los Emiratos de otros puntos turísticos y otras propuestas, es la consistencia por la apuesta para mantener a flote su economía y para crecer en un futuro. Eso es lo que les ha funcionado y es a lo que siguen apostando aún luego del Covid-19. Existen dos ejemplos concretos de cómo se sigue desarrollando la infraestructura del país, inteligentemente por parte de los avances tecnológicos. No es casualidad que ambos eventos sucedan en Dubai.

- Expo Dubái:

Estos dos eventos, suceden en Dubai, pero tienen un despliegue mundial y sufren la atención de las principales capitales del mundo. La Expo Dubai es, como lo indica su nombre, una exposición, una feria que comenzó a adquirir cierta preponderancia en los últimos años que se fueron relajando las medidas de cuidado tomadas por el Covid-19. En este Congreso, se reúnen inversionistas de todo el mundo para discutir las novedades que existen en cultura, entretenimiento y tecnología. La innovación es la principal apuesta de toda la reunión. Líderes de más de 170 países vienen aquí a escuchar lo que se dice, y obviamente, a hacer negocios. El último año, la clave de todas las jornadas fue el desarrollo sostenible. El ambientalismo se ha hecho un lugar en un espacio donde el poder existe para comunicarlo por todo el planeta. El compromiso y la unión existen, solo es cuestión de tiempo para que encuentren la manera de volverlo un fenómeno social. Puedes ver más aquí ofertas y promociones para viajar a Dubai.

Los Emiratos son todo un referente en este tipo de agendas. Más ahora que demostraron que pueden combatir una pandemia de manera tan fácil. Recordemos que el proceso de inmunización aquí, fue mucho más ágil que en la mayoría de los países. Y así fue como mostraron una vez más, que el progreso y el desarrollo se lograran en conjunto y si tienen en cuenta las novedades que se proponen en el foro.

- El Museo del Futuro:

El segundo evento surgió como una novedad en los ojos del mundo. El Museo del Futuro se ha estado desarrollando por varios años y recién ahora vio la luz. Resultó en uno de los edificios más bellos del país y un despliegue arquitectónico pocas veces visto. Siete pisos construidos por inteligencia robótica avanzada y de manera sostenible, funcionan por energía solar. Pero el aspecto estructural no es lo más importante de todo. Lo de adentro siempre es lo que importa.

El museo tiene una forma de ojo, ya que desde adentro podremos ver lo que nos depara en el futuro. Es más que solo una metáfora. Es prácticamente una realidad que todavía no ha sucedido. Aquí podremos observar taxis que en realidad son helicópteros que se manejan por piloto automático, drones que limpian la ciudad, viajes interespaciales, inteligencia artificial y realidad virtual. El despliegue que se muestra tiene un por qué y no resulta de un capricho privado. Planificar cómo vamos a vivir dentro de 50 años, requiere de muchas agallas y lo podrás hacer de ahora en más cuando visites Dubái. Año tras año el museo irá avanzando, convirtiéndose así en una balsa con destino a la utopía del horizonte. Sin frenar, sin mirar al costado, solo hacia adelante.

Claramente, la espectacularidad no es algo que se deje de lado en los Emiratos. La unión entre historicidad árabe y modernidad exquisita se ve en la arquitectura de todos sus edificios. Esta no es la excepción. Pero por una vez, entrar tal vez sea lo correcto. El Burj Khalifa queda a solo unos metros del mismo. Cuando uno pensaba que la evolución la veía desde abajo de este rascacielo interminable…Que loco, finalmente comprender que en realidad la podemos ver con claridad, en el pequeño edificio raro de al lado.

Pero eso no es todo. El porvenir también es de Abu Dhabi. Aquí se moldea la exquisitez del modernismo árabe. Es por eso que se ha convertido en un referente de tal calibre para todo Medio Oriente y puedes ver más información de viajes a Abu Dhabi aquí. Los ingresos generados por el petróleo, han encontrado la forma de abastecer a la sociedad y el ecosistema de una manera lujosa. Los rascacielos sustentables ya superan a los de New York. Las mezquitas, como la famosa Sheikh Zayed, han evolucionado de tal forma, que sus arañas están decoradas con millones de cristales Swarovski. Y el paseo marítimo rodea a toda la ciudad y su esplendor de una manera detallada y controlada. La avenida divide la bahía de la ciudad, de la espectacularidad de los edificios y hoteles. Es aquí, donde la riqueza se ve de forma avanzada. El Emirates Palace por ejemplo, o el museo etnográfico de Heritage Village, contemplan la tradición de manera acelerada, como todo lo que sucede en esta magnífica ciudad. Como verán, dos intenciones distintas pueden simbolizar avance o retaguardia en dos poblaciones similares. Complementar ambas visiones tal vez sea la forma de llegar a buen puerto.