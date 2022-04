El Día Internacional de la Danza se conmemora el próximo 29 de abril, establecido por la Unesco en 1.982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de Danza, perteneciente al Instituto Internacional de Teatro (ITI/UNESCO).

El programa estará integrado por academias, agrupaciones y colectivos de la danza:

Academia de Danza Andrea Duarte; Escuela municipal de Folklore Patria y tradición; Agrupación Ñasqui; Brisse Academia de danza; Academia de María de los Ángeles Flores; Pareja de baile adultos de Huellas Argentina; Grupo de gimnasia y ritmos del polideportivo de Puerto Tirol; Ballet Flor de Lapacho; Grupo de entrenamiento fitness y Zumba de GYMCIN el gimnasio del obelisco en barrio Los Aromos; instructores Cinthia Altamirano y Lionel Cardozo

Ballet Duartango- Mejor coreografía: El adiós

Las galas de danza en Puerto Tirol cumplen 10 años

Desde hace 10 años, la gestora cultural y directora de la Academia de Danzas, Andrea Duarte, está al frente de la organización de las galas por el Día Internacional de la Danza, que reúne en este día tan significativo a todas las academias, grupos y colectivos de danza de Puerto Tirol para ser parte de esta celebración.

“Es el espacio propicio para poder ver la diversidad de la danza que actualmente se desarrolla en la localidad”, expresa Andrea. A lo que acota: “Desde hace 10 años se resiste con mucha creatividad y tratando de hacer buenas presentaciones ante el público local, dando muestras de la importancia de la formación, y de que, afortunadamente este arte desarrollado profesionalmente representa una salida laboral para los artistas preparados”.

Esta apasionada profesional destaca que "No soy muy consciente de lo que dejo para abocarse de lleno a estás artes, porque todo lo hago desde el amor y la pasión. Pero sí con respecto al alumnado me interesa y por eso me ocupo de que mis bailarines y bailarinas puedan salir, recorrer, visitar otras provincias, conocer y participar de certámenes y que a su regreso sientan la satisfacción de saber que la enseñanza recibida fue buena. Así como también siempre estamos en la búsqueda de que nuestros y nuestras estudiantes puedan tomar clases con grandes exponentes de la danza", expresa Andrea.

A partir de dar a conocer su motivación para sostener e impulsar durante estos 10 años de Gala por el Día de la Danza, Andrea Duarte señala que "es importante y significativo dar a conocer las fechas claves que todo referente de la danza, como el día del bailarín o el día nacional o chaqueña de la danza. Pienso que tanto los que bailan como la comunidad tienen que saber, esperar y disfrutar de las múltiples propuestas que ofrece nuestra localidad , que tienen un gran desarrollo de este lenguaje artístico que emociona y hace disfrutar al mundo entero".