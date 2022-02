El presidente del interbloque de diputados de la UCR, Carim Peche, se refiere al decreto provincial 43/2.022 por el cual el gobernador Capitanich autoriza, a partir del 1º de enero de 2.022, un incremento del 70 por ciento en el ítem “Bonificación Responsabilidad Funcional” destinado a autoridades superiores del Poder Ejecutivo provincial, organismos autárquicos y descentralizados.

Al respecto, Peche expresa su desacuerdo: “No me sorprende, ya lo hizo en 2.007 apenas asumió aumentándose un 100 por ciento el sueldo él y sus funcionarios, cuando dejó el gobierno para asumir como intendente de Resistencia el 10 de diciembre de 2.015, él mismo se transfirió 100 millones de pesos de la caja del Ejecutivo a la Municipalidad, no hay que asombrarse, hace 15 años que nos gobierna el kirchnerismo, un modelo corrupto que utiliza la necesidad de las personas para beneficio de unos pocos”.

“El salariazo ‘vip’ de Capitanich es inmoral, una falta de respeto al personal de salud y de la policía que arriesgan su vida a diario frente a la pandemia y combatiendo el delito, a los docentes a quienes año tras año se los humilla y miente con promesas que no se cumplen, a jubilados y pensionados, a todos ellos se los sostiene con salarios por debajo de la línea de pobreza, en situación de precarización, perdiendo por lejos frente a la inflación, pero bueno, mientras nos gobiernen los mismos no podemos esperar nada más que lo mismo, no voy a dejar de trabajar para cambiar esta realidad y poder, entre todos, construir el Chaco de la esperanza y las oportunidades”, expresa.