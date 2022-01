Avión oficial: Polini pide informes a Nación

El diputado nacional Juan Carlos Polini solicita al Poder Ejecutivo Nacional, mediante proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, informe respecto del motivo por el cual la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación solicita la utilización del avión LV-CIO Lear Jet 60 de la provincia del Chaco el pasado 6 de julio de 2.021.

Polini fundamenta su iniciativa. “El bloque de diputados provinciales de la UCR oportunamente presentó pedidos de informes a fin de poder conocer el motivo por el cual el 6 de julio de 2021 el avión oficial de la gobernación realizó viajes a México y Ecuador, por supuesto no fueron respondidos, lamentablemente en el Chaco tenemos un gobernador que cuando se le exige que cumpla con la obligación de informar en que se gasta el dinero de los chaqueños evade esa responsabilidad y envía a sus diputados a ejercer violencia verbal contra la oposición dando respuestas que, como en este caso en particular, terminan oscureciendo aún más la situación”, expone Polini.

Respecto de este punto, Polini recuerda: “Los diputados oficialistas explicaron que el gobernador del Chaco no realizó ningún viaje al exterior en esa fecha, que el avión fue solicitado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación para “resolver una situación de emergencia que requería el traslado de funcionarios nacionales”, a raíz de este fundamento presenté un Proyecto de Resolución ante la Cámara de Diputados de la Nación para que el gobierno de Alberto Fernández nos haga saber los instrumentos administrativos y legales por los cuales se gestionó y autorizó el vuelo en cuestión; los costos, gastos y pagos que hayan sido necesarios para su realización y nos explique cuál fue la misión especial por la que se realizó el viaje como así también detallen la nómina de pasajeros que formaron parte de la comitiva oficial”.

Finalmente Polini expresa: “Entendemos que la Secretaría de Asuntos Estratégicos o cualquier otro organismo puede requerir el auxilio de las provincias en cuestiones de fuerza mayor, no nos interesa polemizar sino estar informados, los ciudadanos de Chaco nos eligieron para controlar la administración de nuestra provincia y eso estamos haciendo, es labor de la oposición, cuando el oficialismo no lo hace, informar al pueblo acerca de la gestión de sus bienes y recursos, no debería molestar que hagamos nuestro trabajo ya que, quien nada debe, nada teme".