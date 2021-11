Elecciones generales: Jorge Capitanich pide respaldo

En ese sentido se refiere a uno “que quiere volver al pasado” y otro que “promueve el empleo y la recuperación”.

Además, llama a la militancia activa de los sectores que integran el Frente de Todos. “La victoria depende de trabajar unidos, de ir casa por casa, transmitir el afecto de corazón a corazón y refrescar la memoria de las chaqueñas y chaqueños”.

El gobernador y presidente del Partido Justicialista Chaco, Jorge Capitanich, encabeza en la noche de este domingo un nuevo acto de campaña en la localidad de General José de San Martín. Junto al intendente local, Mauro Leiva, y al senador nacional Aldo Leiva, Capitanich pidió a las chaqueñas y chaqueños: “Votemos con memoria para tener claridad sobre qué errores no se pueden repetir. El próximo 14 tenemos dos opciones: un proyecto nacional, popular y democrático o un proyecto que quiere volver al pasado”.

“Necesitamos un fuerte respaldo popular, tener todas las herramientas para garantizar la más rápida recuperación de la economía”, asegura el mandatario, y destacó: “estamos recuperando la perspectiva de crecimiento. Eso significa que hay un estado que promueve la recuperación económica luego de una pandemia que nos ha costado mucho”.

Capitanich valora especialmente la recuperación del empleo y del salario para la reactivación económica: “No se puede recuperar la economía sin recuperar el empleo y el salario. Cuando un trabajador cobra un buen salario puede consumir bienes y servicios en su comunidad. Si consume, el comerciante tiene más rentabilidad, el industrial produce más, y todo se convierte en un círculo virtuoso, se hacen más obras públicas. Cuando se recupera la economía todos nos recuperamos”.

Dirigiéndose a la militancia, el gobernador expresó que “la victoria depende de trabajar unidos, de ir casa por casa, transmitir el afecto de corazón a corazón y refrescar la memoria de las chaqueñas y chaqueños”. Y agregó: “Le pedimos al pueblo del Chaco su voto de confianza porque se lo hemos devuelto trabajando con honestidad los 365 días del año, las 24 horas los 7 días de la semana. Nosotros no defraudamos ni vamos a defraudar la voluntad popular”.

“Los días más felices siempre fueron peronistas. Los días más felices serán del Frente de Todos. El 14 de noviembre construiremos la victoria sobre la base de la humildad y el compromiso”, arenga el mandatario.

Lobos en piel de cordero

El líder político del Frente de Todos Chaco recuerda que el próximo domingo 14 de noviembre la elección será entre dos modelos de país y de provincia: “uno que destruye a las Pymes, que generó apertura de importaciones, exclusión social, un endeudamiento feroz, restringe derechos, y excluye a las mayorías”, y “un proyecto nacional, popular y democrático que recupera el empleo y la perspectiva de crecimiento”. Y remarcó: “Somos nosotros quienes vamos a responder y trabajar para resolver los problemas de la comunidad”.

En un duro mensaje contra la oposición, Capitanich recuerda que “los que hoy son candidatos fueron responsables de anular 25.000 pensiones no contributivas para personas con discapacidad, hicieron quebrar a 25.000 pymes, promovieron la destrucción de 300.000 empleos. Generaron 100.000 millones de dólares de endeudamiento y contrajeron una deuda impagable con el FMI. Lograron la destrucción del 20% del salario real”, y, aseveró: “Siguen siendo lobos con piel de cordero. No se pueden disfrazar ante la realidad de un pueblo que los conoce”.

El gobernador plantea su postura mediante una serie de preguntas: “¿Por qué se callaron cuando aumentaron un 3.000% la tarifa de luz que era impagable para el pueblo chaqueño? ¿Por qué no levantaron las banderas del Chaco? ¿Por qué no protestaron cuando le dieron a Larreta 2% más de coparticipación? ¿Por qué no defendieron a Chaco cuando era excluida de las obras de la Nación?”

Y las contrasta con las políticas implementadas por el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner: “Hoy Argentina está en un proceso de recuperación después de la pandemia. Recuperamos 300.000 empleos, 54.000 solo en agosto. Estamos recuperando el uso de la capacidad instalada de las industrias en más de 12% llegando casi al 55%. Estamos recuperando cerca de 2 millones de personas que compraron el previaje para volver a potenciar el turismo. Estamos recuperando el salario y la esperanza”.

Participan los candidatos a diputados y diputadas nacionales Juan Manuel Pedrini, y Silvana Cabrera; junto a las y los candidatos a la Legislatura provincial Mariela Quirós, Rodrigo Ocampo, Paola Benítez, Alicia Torres, Mariela Guerra, Luciana Delgado y Gustavo D’ Alessandro.

Además acompañan el acto las y los intendentes de La Eduvigis, Carina Mitoire, de Isla del Cerrito, José Luis García; de Colonia Benítez, Sergio Phipps; de Machagai, Juan Manuel García; de La Leonesa, José Ramón Carvajal; de Margarita Belén, Javier Martínez; de Pampa del Indio, Gustavo Karasiuk; de Ciervo Petiso, Ramón Enrique Alderete; junto al presidente de la Legislatura, Hugo Sager, y diputadas y diputados chaqueños.

Aldo Leiva: “Tenemos sobre nuestras espaldas una enorme responsabilidad”

El senador nacional Aldo Leiva remarca durante su discurso que “tenemos sobre nuestras espaldas una enorme responsabilidad. Tenemos que sacar cada uno de nosotros de lo más profundo de nuestro corazón nuestro orgullo chaqueño y la pasión que transformó Chaco para acompañar este proyecto que lidera Jorge Capitanich”.

“El próximo domingo estamos poniendo en juego dos modelos, uno de la oposición que lo único que hace es hablar, y otro que transformó la vida de cada uno de los chaqueños”, además, recordó una frase del Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos pues esa es la ley primera. No permitamos que nos devoren los de afuera, no permitamos que se vuelva al pasado”.

Mauro Leiva: “No se trata de una elección más, se define el futuro del país y la provincia”

El intendente local, Mauro Leiva subraya que “no se trata de una elección más, se define el futuro del país y la provincia. Y no debemos volver al pasado. Enfrente están los que quieren más pobreza. Pero nosotros trabajamos cada día por un mejor futuro para los chaqueños y chaqueñas. Para nosotros los peronistas no hay nada más lindo que salir casa por casa a construir el futuro que merecemos los chaqueños y los argentinos”.

Además señala que “es necesario hacer una profunda autocrítica, acercarnos nuevamente al pueblo y a la militancia para poder hacer propio el dolor e implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente. Como decía Perón: Ningún peronista debe sentirse más ni menos que nadie”.