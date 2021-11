Zdero intensifica la campaña en Pampa del Indio; Miraflores y Misión Nueva Pompeya

El diputado provincial, Leandro Zdero, está reunido con productores, vecinos, comerciantes y sectores de Pampa del Indio, Miraflores y Nueva Pompeya atendiendo distintos reclamos y escuchando las inquietudes de la comunidad. “Durante muchos años les dijeron a las familias que podían vivir con planes y solo los condenaron al fracaso. Este modelo cumplió su ciclo y no han logrado el desarrollo de oportunidades para los que quieren trabajar”, indica.

Sobre la falta de empleo en el Chaco, Zdero expresa: “Usan la misma receta de hace 15 años, lo mismo que hicieron después de perder las elecciones, queriendo comprar la dignidad de los chaqueños con chapas, colchones y mercaderías que no les va a llegar a la gente necesitada sino a sus punteros políticos”.

"Apoyar al campo y no verlo como a un enemigo"

“Hay que ponerse del lado del campo y no verlo como a un enemigo. Se debe dar lugar a la Industria como la otra pata para recuperar el empleo y estar del lado de los comerciantes. Desde nuestro bloque propusimos herramientas al Ejecutivo que no los tuvieron en cuenta, como ser:

- Plan de Reactivación Económica para todas las actividades.

- Reformar la Ley de promoción industrial (sólo generó 1700 empleos en los últimos años).

- Generar más incentivos, aliviar la presión tributaria y bajar las tarifas de agua y luz.

- Incentivar el Empleo Joven.

- Reconvertir los planes por empleos formales.

Los jóvenes están cansados de hacer cursos para elaborar currículum vitae y no acceder a ningún empleo real”, acota.

“Aquí en la zona del Impenetrable, el reclamo se repite al igual que en toda la provincia. Los comerciantes me transmitieron la dura situación que están atravesando porque no logran reactivar sus ventas. El desarrollo se logra con trabajo, educación y salud que para este gobierno no fue prioridad”, finaliza Zdero.