Zdero: “El hartazgo de la gente no lo pueden esconder”

“Seguimos recorriendo cada rincón de la provincia y la gente nos transmite su disconformidad ante temas muy dolorosos como la falta de médicos y medicamentos. Además, las localidades sufren la falta de agua y no les dan respuestas a sus necesidades; hace 15 años gobiernan la provincia y el hartazgo de la gente no lo pueden esconder”, indica.

En este sentido Zdero manifiesta: “Estamos trabajando mucho con la cuota de confianza que nos dio la gente el pasado 12 de septiembre tratando de dejar atrás la resignación para cambiarlo por esperanza y tratando con todos los sectores los temas que hoy el gobierno esconde”.

Los docentes siguen “haciendo dedo “ en la ruta

“Es lamentable y vergonzoso que los docentes sigan al costado de las rutas haciendo dedo para llegar a sus trabajos. Los chicos, además, perdieron más de 450 días de clases, y es por eso que si existe el equilibrio parlamentario vamos a poder llevar la agenda de la gente a la Legislatura. Hay que fortalecer el sistema educativo, mejorando las escuelas y pagando sueldos dignos”- agrega.

En Salud, la deuda sigue pendiente

“La pandemia solo permitió y demostró que la salud no estaba como prioridad en este gobierno. No valoraron la tarea de los profesionales y a sus enfermeros; pedimos en la Cámara de Diputados se regularice la situación laboral de los precarizados, becados y de los programas de salud, pero la mayoría absoluta que tienen los legisladores kirchneristas no permitieron el tratamiento y su aprobación”-concluye Zdero.