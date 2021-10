Rodrigo Ocampo: “Queremos construir una mayoría legislativa que nos permita garantizar las bases para la reactivación económica”  

El candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, Rodrigo Ocampo, participó del debate electoral realizado en Villa Ángela este martes 19 de octubre. Junto a los candidatos del Frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff; del Partido Obrero Samantha Salas y de Chaco Cambia + Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, Ocampo presentó las propuestas, iniciativas y políticas públicas que impulsará en caso de acceder a una banca en la Legislatura chaqueña.

“Queremos construir una mayoría legislativa que nos permita garantizar las bases para la reactivación económica. Tenemos que tener legisladores y legisladoras que estén todos los días trabajando para resolver los problemas del día a día de nuestra gente, porque queremos devolverle a la gente la posibilidad de planificar, de vivir de manera más organizada”, resalta Ocampo.

Respecto al debate, el candidato remarcó que “vinimos a poner en valor nuestras ideas, escuchar a la ciudadanía y a nuestros opositores”, detalló Ocampo y aseguró que “es una elección donde tenemos dos modelos marcados de provincia".

El debate se transmite por Canal 9 y es retransmitido en toda la provincia y se desarrolla en torno a tres ejes temáticos: Desarrollo económico, vinculado a producción, industria y ambiente; Desarrollo humano, abarcando temas como discapacidad, juventud y deporte, igualdad de género y pueblos indígenas; y Seguridad y Justicia, vinculado a calidad institucional, y políticas anticorrupción.

El debate público tiene como objetivo dar a conocer y debatir ante el electorado los programas de gobierno y legislativos de los partidos, frentes o agrupaciones políticas, según lo establece la Ley 2113, para promover el acceso a la información de ciudadanos. Se trata de una oportunidad para comunicar los ejes principales de las políticas que cada candidato impulsará.

Dos modelos en disputa

En su discurso, Ocampo asegura que existen dos modelos de provincia en disputa: uno que apuesta a los hechos y acciones concretas y otro que apuesta sólo a las palabras. “Vamos a superar esta etapa tan difícil que vivimos de la pandemia y revertir el daño heredado por la etapa macrista. Por eso insistimos en la reactivación de las obras, cada obra significa más chaqueños y chaqueñas que pueden trabajar y llevar un salario digno a sus hogares” manifestó Ocampo.

“No alcanza con hablar. Tenemos que focalizarnos en hechos concretos para poner ideas en acción y superar esta etapa todos unidos. Unir a trabajadores y trabajadores para construir el Chaco del futuro. Apostamos a la paz, la tranquilidad y al trabajo” concluyó Ocampo y agregó: “queremos construir un Chaco basado en el empleo y en el trabajo y para eso tenemos que crecer”.

Desarrollo Económico

Sobre el primer eje, el candidato, Rodrigo Ocampo, destaca la puesta en marcha el plan Chaco Reactiva, “el plan más ambicioso de la provincia en materia de infraestructura con 50.000 millones de pesos que incluye a los 69 municipios y nos permite retomar las obras que habían quedado inconclusas hasta 2019 como acueductos, rutas, viviendas, hospitales y toda la inversión que pudimos poner en marcha”.

A nivel laboral, Ocampo indica que “son 10.000 cascos amarillos que hoy circulan en la provincia y nos permiten ir recuperando el empleo perdido durante el macrismo y la pandemia. Es la visión que tenemos. Potenciar el empleo en el sector privado y garantizar condiciones para la nueva etapa: potenciar el consumo, mejorar los salarios y recuperarnos después de una etapa muy difícil. Apoyarnos en la economía real y productiva. Debemos romper la lógica de la economía macrista basada en la especulación dejando afuera a trabajadores y trabajadoras, pensionados y jubilados. Hacia eso vamos. Para generar trabajo, cuidar salarios y seguir poniendo al Chaco de pie”.

En su derecho a réplica, Ocampo dejó en claro su postura en contra de la toma de deuda por parte del gobierno de Macri: “No convalidamos esa toma de deuda desmedida que se ha generado en la república y que ha afectado a la provincia. Es una muestra de irresponsabilidad que nos afectó a todos y todas. Han afectado la estructura económica argentina y hoy significa ver cómo hacemos para juntar peso por peso para pagar esa deuda”.

Desarrollo Humano

En segundo lugar, Ocampo pone en valor el trabajo y el esfuerzo: “En la nueva etapa que se viene vamos a convertir planes sociales en trabajo. Hay que fortalecer el entrenamiento laboral y reconvertir el mercado laboral. Nuestros jóvenes nos plantean que la principal problemática es la falta de empleo. Por eso, retomamos el Programa Progresar, en el que hay 45.000 jóvenes incluidos como así también Conectar Igualdad, tan importante para reducir la brecha digital”.

“Para reducir la pobreza y transformar la provincia hay que garantizar los derechos sociales de todos y todas, sobre todo los que fueron cercenados en la etapa anterior”, resalta Ocampo, y añadió: “Hay mucho por hacer pero somos un Gobierno que va a reconocer los derechos reconocidos por ley”.

Seguridad y Justicia

En tercer término, el candidato subraya el aumento del 63% para las fuerzas de seguridad. “No desconocemos las necesidades y las demandas, con hechos concretos y resultados hemos demostrado que había que priorizar el rol de la seguridad. Pusimos en valor el salario y el equipamiento. Pasamos de tener menos 500 patrulleros a 1.559 y hay que seguir invirtiendo”, remarcó.

Asimismo, Ocampo indicó que el nuevo paradigma está basado en más tecnología y participación ciudadana. “Nos parece fundamental trabajar por la reforma constitucional en la provincia. Es necesaria para renovar la política y sería mucho más fácil si tuviéramos legisladores que vayan a trabajar. Leandro Zdero no va a trabajar y cuesta mucho tratar los temas importantes”, apuntó.

En su derecho a réplica, Ocampo marcó la necesidad de “discutir en profundidad los mecanismos de protesta social. Debemos debatirlo, trabajarlo a fondo para resolverlo sin afectar el derecho a la protesta y garantizando el derecho a la libre circulación. Y no lo vamos a resolver con represión, lo vamos a resolver con diálogo, instrumentando un nuevo mercado laboral que permita que quienes realmente tienen ganas de trabajar lo puedan hacer”.

“Podemos hablar en profundidad porque con hechos concretos demostramos que somos distintos: no hicimos ninguna escucha ilegal, no pusimos jueces a dedo, no fuimos requeridos por la justicia federal. Puedo hablar sin ninguna mancha. Con mucho orgullo pertenezco a una nueva generación que viene a reivindicar los valores de la democracia y la participación”, remarca Ocampo.