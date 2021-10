Candidatos del Frente de Todos junto a jóvenes del Voluntariado Social

Los jóvenes que participan del encuentro valoran la dinámica de la reunión, la posibilidad de acercar sus proyectos y expectativas, entre las que se destacan el interés por la situación ambiental, el fortalecimiento de los centros de estudiantes y la articulación con funcionarios y organismos del Estado provincial.

Los candidatos a diputados provinciales por el Frente de Todos, Mariela Quirós y Rodrigo Ocampo, participan de un encuentro junto a jóvenes que integran diversas ONG y que están abocados a trabajos de voluntariado social. Con la premisa de compartir inquietudes y propuestas, a la vez que establecer un espacio de comunicación firme y sostenible, las y los jóvenes aprovecharon la ocasión para poner de relieve la labor que llevan adelante.

“Cuando me preguntan por qué gasto mi tiempo en el voluntariado no sé bien qué responder, lo que sí sé es que una vez que empezás no concebís tu vida sin hacer este trabajo”, comenta Brisa, de Acción por el Clima, en un testimonio que de alguna manera resume el trabajo solidario que supone la labor del voluntariado social.

La candidata a diputada provincial Mariela Quirós destaca que “desde la Legislatura vamos a fortalecer la participación de la juventud a través del voluntariado, con leyes que reivindiquen y jerarquicen la tarea, porque en el voluntariado social se expresa el espíritu solidario de las y los jóvenes”. Además, valoró “la generación de un espacio de escucha, un espacio abierto al debate y al diálogo en serio, con propuestas que apuntan a una intervención potente sobre la realidad”.

“Nos interesa promover la participación de las pibas, de los pibes, que sientan que es verdad que se puede construir desde el sentimiento colectivo, desde la solidaridad y desde un proyecto inclusivo”, señala Quirós, quien encabeza la lista de diputados provinciales del Frente de Todos.

Los jóvenes que participan del encuentro —propiciado desde la Subsecretaría de Juventudes y Diversidades a cargo de Julieta Campo— valoraron por su parte la dinámica de la reunión, la posibilidad de acercar sus proyectos y expectativas, entre las que se destacaron el interés por la situación ambiental, el fortalecimiento de los centros de estudiantes y la articulación con funcionarios y organismos del Estado provincial.

A su vez, el candidato Rodrígo Ocampo manifestó: "Queremos fortalecer el voluntariado social y juvenil de la provincia. La solidaridad y el compromiso de los pibes y pibas de la ONG marcan el rumbo de una nueva generación que se hace responsable de las nuevas demandas de la comunidad. Entre todos vamos a poner al Chaco de pie".