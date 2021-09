Docentes

“El pasado 6 de septiembre quienes conformamos el frente Chaco Cambia acompañamos a los docentes en la presentación de un amparo y medida cautelar a fin de que se ponga fin a los descuentos y se devuelva el dinero, el 21 de septiembre se conoció el fallo favorable a esa presentación, la justicia entendió lo que el gobierno no quiere entender, no se puede castigar a quien legítimamente reclama mejoras en un salario que está por debajo de la línea de pobreza” .

Salud

“Del mismo modo ocurre con el personal de la salud, promesa tras promesa, anuncio tras anuncio, nada se cumple, gran parte del personal continúa en situación de precarización laboral trabajando a cambio de ingresos miserables y en pésimas condiciones, se pusieron la pandemia sobre sus espaldas y lo único que han recibido son aplausos y valoraciones poco confiables por parte del gobierno provincial, en el 2018 fuimos noticia nacional porque en el hospital de Villa Angela enyesaron a un paciente con cartón, pasaron 3 años y volvemos a ser noticia por lo mismo, ahora en el hospital de Castelli” .

Policía

Se refirió también al personal policial “Junto con el personal sanitario se han puesto al frente de la pandemia para cuidarnos, arriesgando su salud y su vida, y a cambio se les ofrece un aumento en cuotas que no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos, al igual que médicos, enfermeros y maestros muchas veces deben poner dinero de su propio bolsillo para cumplir su tarea” .

Judiciales

En este contexto recordó que tampoco se cumple con lo establecido por Ley para el sector judicial “En la sesión del pasado 4 de agosto se ratificó el decreto 3033/19 aprobado como Ley 3424-A por la cual se fija que el salario de los magistrados chaqueños no podrá ser inferior a la media regional, también se establece el incremento de porcentajes referidos a bonificación por título, derechos adquiridos que no son respetados”.

Dimos el primer paso

Finalmente Peche “El pueblo del Chaco ha enviado un mensaje claro que este gobierno no quiere escuchar, la sociedad se hartó de las mentiras y de ver como el enorme caudal de dinero que llega a la provincia no se direcciona a una mejor educación, mejor sistema de salud, mas seguridad, a mejorar salarios, fomentar el empleo joven, acompañar a pymes, emprendedores, con aplausos y valoraciones oportunistas no se come, no se cura ni se educa, todo esto debe cambiar, los chaqueños ya dimos un primer paso que sin lugar a dudas se consolidará en pocas semanas”.