En un comunicado de prensa expresa :

“Ante las declaraciones en canal 9 del día lunes 20 de septiembre, manifiesta que el profesor Lineras antes de asumir ya está faltando a la verdad.

Uno de los temas sobre los que se expresó tiene que ver con los postítulos que, según el profesor Lineras, “la Universidad no da postítulos, nosotros tenemos formación de posgrado” pareciera que desconoce las Diplomaturas que actualmente dictan las Universidades entre ellas la UNNE y la UNCAUS y que podemos exhibir la documentación respaldatoria que echan por tierra las declaraciones del futuro Ministro, por lo que ratificamos nuestra postura de ser parte de este festival de postítulos.

Tenemos claro que cuando decimos que participó en la ley de Educación Superior no nos referíamos a la dictada en la época del Menemismo -que vale decir fue parte y defendía las ideas de ese espacio, como después defendió el Duhaldismo y más tarde terminó en el Kirchnerismo, en sintonía con su jefe Capitanich- sino que nos referimos concretamente al proyecto de Ley de Educación Superior que tiene en cartera el Gobernador y que en el año 2020 se intentó imponer por la fuerza, sin la participación de los docentes y que fuera rechazada por unanimidad por todos los sindicatos en el marco de la Mesa Técnica. Una ley de Educación Superior que se sigue delineando en el Consejo Provincial para una Educación de Calidad con Equidad e Inclusión (CECEI) y que fue puesta en agenda por el propio Gobernador en el seno de ese consejo en la primera reunión de fecha 21/10/2020, del que el profesor Lineras forma parte y tenemos a la vista sus integrantes, que dicho sea de paso también este Consejo fue el que elaboró el anteproyecto de la Ley de Educación Digital que fue aprobada a espalda de los docentes. Por lo que ratificamos lo expresado en el comunicado de Federación SITECh.

En relación a los profesionales, que a través de un trayecto pedagógico terminan teniendo mejores condiciones de competencia que el docente de carrera, formado en los Institutos de Educación Superior y/o Universidades (docentes puros), ratificamos desde ya nuestra posición ya que el propio Lineras confirma y reafirma su postura bajo el argumento de una “supuesta justicia” del profesional que tiene mejores condiciones que el docente de carrera y por lo tanto, a confesión de parte, estamos relevados de presentar prueba alguna; incluso ratifica su postura cuando expresa que estos trayectos tendrían que ser gratuitos, como si la gratuidad solucionara el problema de la injusticia de otorgar mejores condiciones a los profesionales que los docentes de carrera. Al mismo tiempo, podemos decir que sí falta a la verdad cuando dice que el “ciclo complementario” que cursan los profesionales es de dos años y medio, cuando en las propagandas de divulgación se lee claramente que la duración es de quince meses y el cursado es virtual, y esto podemos mostrar documentación respaldatoria.

Por otra parte, distorsiona la verdad cuando dice que un profesor de historia no puede ser reemplazado por un profesional “chocolate por la noticia”, puesto que por un lado no hay desplazamiento por título y por otro, porque para ese espacios, es difícil recurrir a un profesional que tenga competencia; situación completamente distinta cuando traemos a la palestra a los ingenieros, que sí tienen mejores condiciones que los profesores de carrera de matemática, física, etc. ya que mientras al profesional le abren un abanico de competencias al docente de carrera se la cierran, y este no es un tema menor dado que hay que tener en cuenta que terminada la transformación se deben realizar las reubicaciones y posteriormente los concursos y lo antes descrito naturalmente va a crear una situación de conflicto y claramente el ministro ya tomó postura abiertamente, o sea, perjudicar al docente de carrera.

Por otra parte, Federación SITECH tomó postura ante la decisión del Gobernador de designar al Profesor Lineras como titular de la Cartera Educativa, dado que el hecho de no haber asumido aún no inhibe la posición de este sindicato, en cuanto que desde ya está planteado un conflicto porque el elegido para dirigir educación ya tiene postura tomada que claramente se puede leer en su trayectoria pública y por lo tanto es parte del conflicto. La denuncia efectuada sobre la venta de postítulos y la injusta decisión de la mesa técnica y el Ministerio de Educación no va a tener un final de consenso, sino que se va a dirimir a través de la lucha docente encontrado desde ya, al futuro Ministro, a favor de la continuidad de la venta de los postítulos y de otorgar a los profesionales mejores condiciones que los docentes de carrera.

Párrafo aparte merece la afirmación del Profesor Lineras “no voy a dejar mis convicciones docentes en la puerta del Ministerio” haciendo alusión de que la cartera educativa será encabezada por un docente, sin embargo pareciera que esas “convicciones” ya fueron dejadas de lado porque no dijo una sola palabra sobre la injusticia que sufrieron los docentes que por cinco meses consecutivos les aplicaron criminales descuentos por días de paro por luchar por un salario digno; no dijo una sola palabra sobre la pérdida del poder adquisitivo que a la fecha es del 80 %, de los cuales un 30 % es autor su Gobernador, producto del incumplimiento de la cláusula gatillo 2020. Ante esta situación le preguntamos al profesor, futuro Ministro, cómo va a hacer para discutir lo pedagógico sin haber solucionado los sueldos de indigencia y pobreza del sector docente; qué pedagogía va a aplicar cuando la pobreza extrema castiga la barriga de miles de niños, niñas y adolescentes, porque es muy lindo parafrasear a Freire, pero hay que meter las patas en el barro de la escuela pública, en las que los comedores escolares están cada vez más raquíticos y toda la teoría se hace agua, cuando lo que crujen no son las hojas de los libros sino las tripas por el hambre.

Por todo esto, este sindicato no va a cesar en sus acciones gremiales para defender la escuela pública, ya que dicho sea de paso, tampoco dijo que va a hacer con el negocio de las escuelas privadas; con los punteros políticos designados en proyectos especiales y menos aún que va a hacer con las escuelas de gestión social que son la continuidad de la privatización de la educación, que vale decir fue impulsada por el Menemismo, proyecto del que muchos formaron parte pero como eran parte de la fiesta no denunciaban como se estaba desmantelando la escuela pública, sí señor, esa misma que usted recordaba con añoranza y que hoy dice quiere recuperar.

Quien quiera oír que oiga, la defensa de la escuela pública no debe estar sujeta al 14 de noviembre, sino que debe ser un compromiso de estado y el gobierno es el garante. Los sueldos de hambre, las escuelas que se caen, y el chillar de la panza de los estudiantes, señores funcionarios, no se resuelve con mística”, finaliza.