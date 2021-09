En Pampa del Indio y Presidencia Roca Capitanich apela al voto chaqueño

El gobernador Jorge Capitanich encabeza dos nuevos actos de campaña en las localidades de Pampa del Indio y Presidencia Roca, donde llevó las propuestas del Frente de Todos Chaco y su lista 501 R - 17 de Octubre para las próximas elecciones. “Queremos el voto del pueblo chaqueño para seguir transformando la provincia con hechos y no palabras”, remarcó el mandatario.

El primero de los actos tuvo lugar en Pampa del Indio, donde junto al intendente Gustavo Karasiuk, el gobernador señaló: “Queremos acompañar al presidente con un federalismo auténtico que ya no acepta palabras, y solamente acepta hechos. Queremos la reivindicación histórica que se traduzca en obras, políticas equitativas y desarrollo para todos los chaqueños y chaqueñas”.

En el lugar, Capitanich hace un repaso de las obras logradas por su gestión actual y las anteriores al frente de la provincia: “el año pasado vine a inaugurar la escuela 969, ahora la 968, inauguramos el hospital, hicimos pavimento urbano, la repavimentación de la ruta 4 y su extensión, la ruta 3 que conecta con Villa Río Bermejito, unimos con pavimento el Pueblo viejo, construimos el CIC y los centros de salud de la zona, la remodelación de la escuela Santa Rita, la regulación del Río Guaycurú, más electrificación rural, viviendas, y redes de agua potable”, enumera.

En Presidencia Roca, el gobernador inició su discurso valorando a las mujeres indígenas en su día, y compartió un discurso en el que hizo un repaso por las políticas históricas del peronismo para el Chaco. “Estamos recuperando la impronta federal. Hoy empuñamos las banderas del federalismo y honramos la memoria de Belgrano, San Martín, Güemes, Perón, Evita, Néstor y Cristina para fortalecer la conducción política de Alberto Fernández y hacer lo que nos falta”, expresa.

Además, Capitanich repasa algunas de las principales obras de su gestión en la localidad. “Aquí estamos con un plan de pavimento urbano, la operatoria 613 que permitió equipar al municipio, con las obras para alcanzar 8069 conexiones domiciliarias de agua potable mediante el acueducto de las siete localidades. Y logramos hacer redes de energía eléctrica, el hospital, rutas, y tantas obras más que son visibiles, palpables y que cambian la calidad de vida de las comunidades”.

Participan del acto los precandidatos a diputados nacionales Juan Manuel Pedrini y Silvana Cabrera, junto a las precandidatas y precandidatos a diputados provinciales Mariela Quirós, Juan José Bergia, Luciana Delgado y Gustavo D’Alessandro. Además estuvo presente el diputado nacional Aldo Leiva.

Defender lo conseguido para hacer lo que falta

La precandidata a diputada nacional, Silvana Cabrera, recordó que “el 12 de septiembre no es una elección más. Nos estamos jugando el futuro de todos y todas. Tenemos dos caminos: el de la postergación, de quienes hablan y no fueron capaces de hacer una sola obra por el Chaco. Y tenemos otro camino: defender al Chaco y sus intereses. Necesitamos legisladores que vayan a Buenos Aires pero no se olviden de dónde salieron, que no se olviden del Chaco profundo. En esta boleta están contenidos los sueños, las esperanzas y el futuro de la provincia”.

Mariela Quirós, precandidata a diputada provincial y actual presidenta del Instituto de Cultura invitó al pueblo chaqueño “a consolidar un proyecto de provincia, a construir entre todos y todas el futuro que nos merecemos. Es con 1.200.000 chaqueños y chaqueñas, con sus demandas y alegrías que vamos a poder construir ese futuro. Es desde el amor y la alegría. Somos capaces de transformar el odio en amor y el amor en militancia. Somos capaces también de transformar las necesidades en derechos”, expresó.

Un Frente con gestión, iniciativa y experiencia

En su plataforma política, el Frente de Todos Chaco plantea una agenda con una serie de compromisos legislativos a nivel provincial y nacional. Para la Legislatura chaqueña, se buscará avanzar con la reforma política que incluye el fin de las reelecciones indefinidas, la implementación de la lista única, y que los representantes de los organismos de rango constitucional sean elegidos por concurso de antecedentes y oposición.

Además, se buscará garantizar presupuesto para obras en los 69 municipios e impulsar una fuerte agenda ambiental. “Vamos a exigir en nombre del pueblo del Chaco la compensación ambiental que merecemos. Vamos a trabajar para defender la producción y el ambiente”, ratifica Capitanich.

En el Congreso nacional, se buscará concretar la conformación de un bloque de legisladores del Norte Grande para lograr la creación de un puerto seco, logística integrada, tarifa energética diferencial, subsidios al transporte público de pasajeros y otras políticas para corregir desigualdades históricas. “El Norte Grande es el único que puede impulsar el cambio de paradigma para el desarrollo productivo y social de la Argentina”, destacó Capitanich.



Acompañaron el acto intendentas e intendentes de diversas localidades, trabajadores y empresarios de la construcción, personal de salud, dirigentes barriales, jóvenes, adultos mayores, clubes deportivos, comunidades originarias, grupos de mujeres, personas LGBTIQ+, industriales, referentes de sectores productivos, representantes de la agricultura familiar, docentes, militantes, y referentes de diversos sectores de la política, la cultura, la educación y la sociedad chaqueña.