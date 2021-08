Pedrini expone los compromisos legislativos del Frente de Todos Chaco

La ampliación de subsidios para el Chaco y mayor representación de obras públicas en el presupuesto nacional para la provincia son las prioridades en la agenda legislativa que propone el Frente de Todos Chaco, lista 501-R, 17 de octubre. Así lo expresa Juan Manuel Pedrini, primer precandidato a diputado nacional.

Pedrini afirma que “el compromiso que asumimos con la ciudadanía es defender al Chaco en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ir con una agenda simple y concreta: subsidio a la energía eléctrica y subsidio al transporte público, cuando es utilizado por los porteños se paga el 30 por ciento y en el Chaco tenemos que pagar el 70 por ciento del boleto”.

“Impulsaremos un puerto seco, que es un espacio geográfico donde hacer todos los trámites aduaneros, fundamental para tener una logística integrada para el desarrollo, a lo que hay que sumar el pedido de una zona franca, para producir bienes y servicios para exportar con beneficios impositivos”, detalla Pedrini.

“Los socios locales de Rodríguez Larreta, no defienden ni defenderán al Chaco”

Otro aspecto destacado por el precandidato del Frente de Todos Chaco es la defensa del Chaco en el presupuesto nacional que discute la Cámara de Diputados de la Nación. “La oposición no hizo nada cuando subieron la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las más ricas del país. Los socios locales de Rodríguez Larreta no van a defender al Chaco. Ya no lo hicieron ni lo harán”, dice Pedrini.

“Nuestro compromiso será que ese presupuesto tenga la mayor cantidad de obras públicas para generar más empleo formal privado en el Chaco”, expresa.

“Nuestra misión en el Congreso es defender los intereses del Chaco con hechos, no palabras. Construyamos una mayoría parlamentaria para que desde el Congreso de la Nación logremos mayores subsidios al transporte, energía; puertos secos, zona franca y la mayor realización de obras públicas. Sobre la base de las realizaciones alcanzadas, levantemos una sola bandera: la de nuestro querido Chaco”, alienta Pedrini.