Acompañan a los candidatos los intendentes de Pampa Almirón, Gladys Piccili; de Laguna Limpia, Juan Riquelme, representantes del intendente de Presidencia Roca Gustavo Martínez, el concejal de Las Garcitas Marcelo Feldman, concejales y dirigentes de la zona.

Polini: “Chaco necesita gente nueva, con ganas de cambiar”

El precandidato a diputado nacional, Juan Carlos Polini expresa: “Cuando escuchamos a los chaqueños en todas las localidades nos dicen que necesitamos cambiar, y para lograr ese objetivo se necesita gente nueva, con ganas de cambiar la forma de hacer política, todo esto representa la Lista 503 A “Yo Cambio, tenemos la voluntad de cambiar esta triste realidad que representa ser la capital nacional de la pobreza en una provincia rica en su tierra y en su recurso humano, el gobierno no tiene la culpa de la pandemia, pero si es de lo que pasa en los hospitales, en las escuelas y con los salarios, eso tiene que cambiar”

Zdero: “El cambio empieza este 12 de septiembre”

El precandidato a diputado provincial, Leandro Zdero, remarca la necesidad de elegir gente comprometida “Cuatro veces prometieron el hospital de San Martín, ahora que hay elecciones plantaron un nuevo cartel, un hospital que se cae a pedazos, con excelente recurso humano que se pone al frente de la pandemia y del sistema de salud, pero ese esfuerzo no alcanza si no está acompañado de insumos, equipamiento y salarios dignos” y agregó “Lo mismo pasa con la educación, prometieron cláusula gatillo y no cumplieron así como tampoco cumplen con sacarlos de la pobreza pagando salarios que cubran el costo de la canasta básica y acompañen la inflación, no debemos resignarnos, entre todos debemos provocar el cambio que empieza este 12 de septiembre y termina en el 2023 con un gobierno que nos contenga a todos” .

Zulma Kaenel: “La educación no es solo edificios nuevos”

La precandidata a diputada provincial, Zulma Kaenel, hace hincapié en la posibilidad de construir un Chaco distinto “En mi caso en particular la educación será el eje central de mi gestión como legisladora, porque es a lo que le he dedicado mi vida, la educación entendida no solo por edificios nuevos, sino como eje transversal para mejorar la salud, la seguridad y caminar hacia un desarrollo sostenible incorporando ciencia y tecnología”.