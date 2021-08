Ciudadanos a Gobernar afirma que "muchas necesidades en Salud se han dejado de lado"

A poco de un mes para de las primarias hacia las legislativas de este año, los partidos políticos y sus candidatos empiezan a mostrar los rostros y propuestas para seducir a los electores.

El Partido Ciudadanos a Gobernar vuelve a presentarse en estas elecciones legislativas. La oferta que lleva la lista 179, la encabeza Gustavo Amann. En diálogo con la Revista del Chaco exhibe la propuesta para estos comicios.

Renueva convicciones y vuelve a presentarse para mostrarse como opción.

“Esta va a ser la cuarta participación en estos años, no somos nuevos como partido de carácter distrital. Nosotros tenemos precandidatos a diputados provinciales y nacionales, en este caso me toca a mí encabezar la lista de un partido independiente, es más hemos participado en debates con diputados que han pasado las PASO”, comparte emocionado.

En representación de Ciudadanos a Gobernar busca diferenciarse de los partidos mayoritarios. “Nosotros queremos darle la posibilidad a la ciudadanía y a los habitantes de la provincia del Chaco la posibilidad de que haya un partido que le dé pluralidad a la Cámara de Diputados. Nuestras propuestas se basan en el área de la salud, prevención de adicciones y en lo laboral. Queremos formar parte de esta agenda política que se viene en todo el Chaco”, remarca.

Quién es Gustavo Amann

“Soy médico tocoginecólogo, de profesión trabajé desde hace 25 años en el hospital Perrando y después en una Subsecretaría en la Municipalidad de Resistencia acompañando a Gustavo Martínez, en su momento. Y seguimos trabajando, ahora yo como precandidato a diputado provincial por Ciudadanos a Gobernar, para terminar con la política tradicional y de los partidos mayoritarios, hoy eso nos permite encabezar una lista”, dice con firmeza.

Luego avanza: “La gente me preguntó el por qué dejé mi profesión de médico para ejercer la política, que uno nunca lo deja. Uno solo puede trabajar desde el punto de vista médico social y sanitario, pero no tiene la posibilidad de participar en política con sus ideas, ya que los partidos políticos son el único medio que uno tiene por Constitución Nacional y Provincial, por eso el nombre de Ciudadanos a Gobernar, porque se quiere que el ciudadano se involucre y pueda formar parte de una lista y proponga sus ideas y proyectos, que muchas veces desde el ámbito laboral no se puede hacer”.

Respaldo de la familia

“Tengo 6 hijos y con todos hablé, la mayoría son mayores de edad. A mis hijos de 13 y 15 años les expliqué por qué debemos inmiscuirnos en la política que es participar.

Creo que uno de los grandes problemas de la Argentina es que la gente no participa, si uno hace un testeo en la calle mucha gente no sabe para qué se vota, ni para qué son los partidos políticos. Es importante saber qué se vota y para qué se va a elegir y por qué es importante la participación, porque los partidos mayoritarios no han cumplido las promesas de campaña y los resultados están a la vista con lo económico y social, por eso es importante que cada uno se presente con proyectos, con posturas u otra visión”.

Reuniones con diversos sectores de la sociedad

“Hemos visto las propuestas en debates anteriores y los problemas siguen siendo los mismos, por ejemplo en el tema de salud estuvimos trabajando con la Gremial Médica, la Gremial Hospitalaria y con gente que trabaja en el sistema sanitario y con empleados públicos. Creemos que el punto clave es el tema de la salud, más allá de la pandemia forma parte central de muchas exigencias en la salud, hay muchos otros índices que se han dejado de lado.

Otros de los puntos claves son el análisis de la muerte por parto materno infantil en el Chaco, que es la provincia que encabeza la muerte por parto materno infantil, está por encima de la media nacional. Tenemos una propuesta como la ley de Maternidad Segura para que la provincia del Chaco tenga lo que hoy denomina la Organización Mundial de la Salud, las especialidades básicas: Tocoginecología, Pediatría, Quirófano, Anestesia y Sangre a transfundir que hasta ahora solo el Chaco tiene en el hospital 4 de Junio y el hospital Perrando.

Las causas de mortalidad materno infantil son las mismas desde hace muchos años y esa es una de las propuestas que tenemos para llevarla al recinto de la Cámara de Diputados del Chaco”.

Mensaje a los chaqueños

“Esta es una lista plural confeccionada por ciudadanos comunes, en segundo lugar como precandidata a diputada provincial está la señorita abogada Cecilia Carolina Arredondo y en tercer lugar Rubén Ernesto Carrillo.

Hoy los invitamos porque creemos que la Cámara de Diputados no ha tenido la altura suficiente para discutir los temas que se venían trabajando.

La oposición trató de hacer las cosas pero no sabemos por qué no las hizo, porque debió haber trabajado mucho mejor. Hay más de 2 mil muertos por COVID-19 y jamás hemos escuchado una interpelación al Ministerio de la Salud, por eso le pedimos que nos acompañen con su voto a la lista 179. También, que se acerquen a la sede del partido en avenida Lavalle 37 de Resistencia, allí atendemos mañana, tarde y noche por la campaña”, invita a acompañarlos.

Mónica Carolina Báez Vargas

Fuente: La Revista del Chaco (www.larevistadelchaco)