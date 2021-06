La Defensoría del Pueblo quiere el debate de una nueva Ley de respuesta integral al VIH

En el marco de las actividades previstas por el Mes del Orgullo, la Defensoría del Pueblo del Chaco, junto con otras organizaciones, solicita que se dé prioridad y se debata una nueva Ley de respuesta integral al VIH; las Hepatitis virales; la Tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Asimismo, se invita a la comunidad a participar de una actividad de concientización, prevención y testeo rápido que se realizará el sábado 26 de junio.

La Defensoría eleva el pedido a la Cámara de Diputados de la Provincia para que se remita la necesidad de la sanción de una nueva ley a la Cámara de Diputados de la Nación. Además, se pide que sea declarada de Interés provincial y se solicita a los legisladores nacionales que representan a la provincia, que impulsen y gestionen su tratamiento ante las comisiones que están a cargo del proyecto.

El defensor del Pueblo adjunto, Hugo Maldonado explica que “La actual Ley Nacional N° 23.798, tiene más de 30 años y necesita ser reformada, teniendo en cuenta los avances científicos y las realidades sociales, más aún en el contexto de pandemia por COVID-19, donde las personas que conviven con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y/o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se encuentran atravesando una situación de suma vulnerabilidad”.

El nuevo proyecto de ley incorpora, entre otras cuestiones, las hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), declarando de interés público y nacional los medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos para su tratamiento, ya que no habían sido contempladas en la ley que se encuentra vigente. La iniciativa legislativa también establece la creación de la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales e ITS, órgano que estará encargado de definir de manera periódica las políticas en esa materia y dará asesoramiento a la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de la Nación.

Además, el proyecto incluye las realidades de las mujeres y otras personas gestantes con VIH y Hepatitis, garantizando el acceso integral a sus derechos y trabajando temas como la violencia de género relacionada a la transmisión, las particularidades generacionales, entre otras cuestiones claves.

Testeo y concientización

El sábado 26 de junio se realizará una jornada de concientización, prevención y testeo rápido en Juan B. Justo y avenida Alberdi, en el horario de 15 a 18. La actividad está organizada por la Defensoría del Pueblo del Chaco junto con la Presidencia del Concejo Municipal de Resistencia, Fundación Travesti-Trans Chaco, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, Colegio de Bioquímicos del Chaco, Dirección de Laboratorios del Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco y Subsecretaría de Juventudes y Diversidad.

El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y está previsto que un equipo de la Defensoría visite el programa VIH Sida del Área de Infectología del hospital Perrando.