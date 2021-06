Día Mundial del Ambiente : Contradicciones y desafíos para el Chaco   

El colectivo ambientalista expresa : “Celebramos el día mundial del ambiente encerrados en nuestras casas por segundo año consecutivo. Un año y medio atrás la pandemia COVID-19 se desató en el planeta recordándonos los límites del actual modelo de desarrollo.

Para el planeta, somos una forma de vida más, una entre tantas: ninguna es indispensable, pero todas nos necesitamos. En el mientras Chaco asiste en silencio por segundo año a una bajante histórica del Paraná. Es noticia de la semana pasada que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, tuvieron que recurrir a las reservas de agua de Itaipú para levantar algunos metros el nivel del río y permitir la navegación de las barcazas cerealeras encalladas en el río Paraguay. Una victima que ayuda su verdugo, siendo que los cereales como la soja son una de las principales causas del desmonte que a su vez genera esta sequía. Y una razón más para preocuparse del destino de estos cursos de agua, mal llamados "hidrovía".

Todas estas señales deberían prender las alarmas de los gobiernos, pero no, los funcionarios parecen no tomar conciencia de sus responsabilidades. Es así que por ejemplo la Subsecretaria de Desarrollo Forestal del Chaco convoca para el próximo lunes a audiencias publicas para aprobar nuevos desmontes, una decisión que encima se encuentra en abierta contradicción con lo que ordenó el poder Judicial en noviembre pasado, cuando la segunda sala en lo contencioso-administrativo dispuso la paralización de los desmontes hasta que no se termine la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Este papelón institucional sin antecedentes es una falta de respeto hacia la justicia, hacia la sociedad y una muestra de total de irresponsabilidad al par de la idea de convocar a un proceso participativo en plena segunda ola de la pandemia.

Queremos aprovechar de este día para recordar a Rolando Nuñez del Centro de Estudios Nelson Mandela, incansable luchador de los derechos humanos y ambientales. Nos dejó el 15 de junio de 2019 por una insuficiencia respiratoria debido a una gripe, una gripe como la A o gripe porcina que desde hace años circula en el mundo. Fue justo un 5 junio la última vez que lo vimos, durante la movilización por el medio ambiente, mirando seriamente a la gente que pasaba en la esquina frente Casa de Gobierno. Queremos recordarlo así con sus anteojos y su compromiso, ambos aparentemente de otros tiempos. Tal vez el dr. Nuñez estaría feliz de saber que hasta hoy 2000 personas ya firmaron en las calles y otras 5000 lo hicieron de forma digital para frenar los desmontes. Invitamos el lector a sumarse ingresando en un buscador: petición chaco libre de desmontes. De hecho en la próxima actualización del Ordenamiento Territorial esta en juego el destino de 1 millón y medio de hectáreas de bosques nativos que, al quedarse en verde, podrían ser eliminados para siempre. Lo que pedimos es que estos últimos bosques que quedan se usen de forma sustentable, no se eliminen. Como especie humana - especie inteligente nos definimos -, estamos a tiempo para aprender de nuestros errores. Estamos a tiempo para escribir un nuevo futuro”, finaliza.