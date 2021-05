Greenpeace denuncia 7.811 hectáreas deforestadas, en los últimos 6 meses

“La impunidad y voracidad de algunos empresarios agropecuarios dejan en evidencia que ni las medidas judiciales ni las multas alcanzan para frenar la destrucción de nuestros últimos bosques nativos. Necesitamos que en forma urgente se penalicen los desmontes”, señala Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resuelve: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2.014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2.014, debiendo acreditar el cumplimiento”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco es la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2.016 y 2.019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detecta que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2.020 en la provincia se pierden 13.128 hectáreas de bosques. (1)

“El gobernador de Chaco tiene que entender que éste debe ser el principio del fin de la deforestación en la provincia. No puede seguir siendo cómplice de este crimen y debe aumentar fuertemente los controles para garantizar que se cumpla la suspensión establecida por la Justicia y no se siga desmontando. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Ya es hora de que se prohíban y se penalicen los desmontes. No podemos perder ni una hectárea más”, advierte Cruz.