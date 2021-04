Terada a Torrente: "Hay un abismo entre lo que plantea su gobierno y la dura realidad del Chaco"

La diputada nacional Alicia Terada responde a la ministra de Educación, Daniela Torrente al señalar que “la ministra no entiende que la presencialidad escolar es imprescindible, ya que el Chaco carece de conectividad suficiente, los estudiantes en su mayoría no cuentan con computadoras ni con celulares inteligentes, y basta salir del radio de Resistencia para no poder contar con servicio de internet y tampoco pueden pagar un servicio de internet para ser usado en sus hogares; esta es la realidad que nadie puede negar. Todos los planteos realizados fueron justamente hechos en base a las decisiones tomadas y dadas a conocer por el Sr. Gobernador Capitanich. Y realmente hay un abismo entre lo que anuncio y la cruda realidad que se advierte en todo el Chaco”.

Terada además apunta que “las modalidades adoptadas en las diferentes situaciones sanitarias, demuestran que, en cierto modo, las clases presenciales de todos los días del calendario escolar no se cumplen lo que implica, suspensión de estas, cuando los alumnos no concurren a los establecimientos escolares. Cuando la ministra dice que se hizo el esfuerzo para que las clases sean virtuales, ¿podrá informar el porcentaje de alumnos que efectivamente pudieron realizarlas y cuál ha sido el resultado del conocimiento adquirido de esa forma? Seguro que no. Todas las familias con niños en edad escolar saben que los alumnos que pasaron a segundo grado de la primaria, con clases virtuales, no saben unir las letras para formar las palabras, por ende, tampoco saben leer”.

Terada aprovecha para invitar a la ministra a recorrer, caminar y escuchar a los vecinos y también se refiere a la reducción de la cantidad de estudiantes que asisten a las escuelas: “algunos alumnos concurren solo dos días a la semana y los secundarios una semana si y otra no, o bien cada dos o tres semanas, esto significa en cierto modo un cierre parcial de las escuelas que es justamente lo que estamos reclamando.

Por último, Alicia Terada le recuerda a la ministra que presentó el 27 de enero del 2.021 un pedido de informes para conocer el estado de las escuelas, la implementación de las medidas de bioseguridad en ellas, antes del inicio de clases, que lamentablemente hasta la fecha no ha sido respondido. En ese sentido, la diputada recuerda que, si se pretende hablar de aporte “primeramente, intente al menos contestar mi pedido de informe como autoridad de la Nación. Porque el mismo, no solo fue pedido como Diputada de la Nación, sino como ciudadana que es madre y abuela que está preocupada por el desarrollo personal de todos los niños y adolescentes referido a materia educativa, en la Provincia del Chaco. Apoyo y reivindico, la lucha de todos los padres y abuelos, que reclaman el cumplimiento del derecho a la educación. Asimismo, le aclaro Señora Ministra, que garantizar el derecho a la educación no es de la boca para afuera, sino en la toma medidas por parte de las autoridades competentes, como usted lo es”, concluye.