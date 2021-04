Educación Física: Federación SITECh rechaza intento de formar grupos mixtos

Federación SITECh rechaza la Resolución N° 2.068 del 12 de abril del 2.021 que dispone para todas las escuelas secundarias la formación de grupos mixtos en el espacio curricular Educación Física. ”Todo bajo argumentos “progresistas” de inclusión, pero que en el fondo lo que intenta es hacer un ajuste, es decir, así como intentan cerrar cursos y divisiones ahora con estos argumentos tramposos intentan cerrar grupos de varones y de mujeres, arremetiendo una vez más contra la fuente laboral de miles de docentes”, plantea el sindicato que dirige Eduardo Mijno.

Poco después, señala el sindicato docente que “la Resolución en cuestión de buenas a primeras elimina de un plumazo la tradición de que en el Nivel Secundario, los grupos se dividían en varones y mujeres, sin debate alguno a nivel social como por ejemplo en un congreso pedagógico educativo, sin debate a nivel Cámara de Diputados, la ministra Torrente de manera unilateral en la parte resolutiva expresa en el artículo N° 1° ‘Establecer que en el espacio curricular Educación Física, de todas las orientaciones de las escuelas secundaria, las clases serán conformadas por grupos de estudiantes mixtos’ y en su artículo N° 2 ‘Dejar sin efecto toda normativa o práctica profesional, que se contraponga con lo establecido en el artículo 1 de la presente Resolución’, creando una situación de inestabilidad a los profesores del Nivel y a la propia comunidad educativa ya que muchos van a ser dados de baja con el agregado de que la arbitrariedad de dicha resolución ya que no ha sido, tal lo expresamos, producto del debate y del consenso”.

“La ministra de Educación y su ‘asesor económico’, Juan Martín Fernández, son especialistas en crear conflictos y sobre todo en épocas de pandemia”, acusa Federación SITECh. Al respecto, menciona “los antecedentes que obran en la materia como por ejemplo: los suplentes que prácticamente no pudieron trabajar durante todo el año 2.020 (ahorro de millones); la transformación inconsulta en el Nivel Superior con el cierre de carreras docentes; retención de bonificaciones a los docentes designados en horas de proyectos focalizados; retraso en las resoluciones para la creación de horas cátedras producto de la transformación; interinatos a términos tanto en Nivel Secundario como Superior; etc., todo esto como política de ajuste implementada por el Ministerio y que no es la excepción la Resolución 2.068/21”, reafirma el sindicato de trabajadores docentes.

“Desde este punto de vista es inconcebible que se quiera modificar una situación que viene de hecho y que tiene implicancias en la Ley de Género y políticas de inclusión, por lo tanto, es necesario para este tipo de modificación un debate amplio con la comunidad educativa e inclusive la intervención de Cámara de Diputados en cuanto que una resolución no puede legislar sobre cuestiones tan delicadas”, replantea.