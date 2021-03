Mujeres al Frente respalda a los trabajadores de la economía popular

“Los trabajadores de economia popular del Movimiento.Socialistas Eemerenciano son personas de paz solo quieren seguir trabajando pero desgraciadamente el intendente hace oídos sordos”, afirma Marcela Acuña, referente de Mujeres al Frente.

“En la convocatoria vinieron nuchas mujeres con sus pequeños hijos en brazos, recordaba cuando César de bebé iba en mis brazos, época donde descubrí otro mundo un mundo desigual; cruel con aquellos que no tienen nada ni siquiera derechos y que se aninaron a salir a rcuperar esos derechos en las rutas. En cada mama con su pequeño hijo me veo y me traslado a esos años no tantos ya que Céaar tiene 17 años pero sí bastantes para hacerme entender cosas que los libros no me enseñaron”, comenta la referente social.

“Por eso siempre al ver una mamá con su bebé, si me permite lo alzo y ese calor tan especial me llena de orgullo; sabiendo a la vez que los brazos de esa mamá descansaran por un rato en la jornada de lucha”, indica Acuña.

.

“Cada lucha solidaria por un mundo más solidario me llena de felicidad”, remarca la dirigente de Mujeres al Frente. Para, finalmente apelar: “Hasta la victoria siempre”.