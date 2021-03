Zdero: “Si se administra bien, se pude mejorar el salario docente"

El diputado provincial Leandro Zdero manifiesta que “es una obligación mejorar la propuesta salarial a los docentes porque el ofrecimiento actual del Ejecutivo no solo está alejado del reclamo real, sino que sigue siendo moroso al no cumplir con lo firmado para el sector”.

Sobre este tema, Zdero expresa: “Acá no se administra bien, somos una de las 5 provincias con los mejores índices de coparticipación, y resulta que en todas las áreas hay problemas, cada vez más graves. En esta provincia hace falta orden, le guste a quien le guste, hace falta orden”.

“El aumento es posible”

“Si hay voluntad política deberían acompañar el proyecto que presentamos y sería un gesto de humildad y grandeza que el gobierno se deje ayudar. Venimos planteando alternativas, pero se hacen los distraídos, es necesario jerarquizar la educación y no seguir nivelando para abajo. ¿Qué parte no se entiende? El docente no puede vivir con un sueldo tan bajo. ¿Por qué otras provincias pueden dar aumentos superiores al 40 por ciento y en el Chaco no? El aumento docente es posible, pero se debe administrar bien” , apunta Zdero.

“Los problemas subsisten y se agravan”

Durante la mañana de este jueves, el legislador visita las escuelas N°45 de El Palmar y la N°272 de Colonia Tacuarí. “Recorro permanentemente y veo, como ahora en esta escuela de Colonia Tacuarí, que la comunidad necesita respuestas inmediatas. A mí, no me cuentan la realidad, los problemas subsisten y se agravan. No invierten en los edificios, hay ausencia del Estado y ¿Qué pretenden? ¿,Que los docentes sigan haciendo rifas para sostenerlos o feria de platos para solucionarlos? Inviertan en educación para que tengamos futuro y esperanzas de mejorar nuestra provincia", remarca el legislador provincial.