Docentes Autoconvocados exige cláusula gatillo y aumento salarial

Ante el anuncio de la vuelta a clases por el Gobierno Provincial, se expresa en rechazo a esta medida. En tal sentido argumenta Hilda Juana Arias, integrante de Docentes Autoconvocados, en declaraciones a Chaco On Line, expresa: "La situación es grave, por eso planteamos como como decía la convocatoria de hoy 'Docentes en duelo' y es muy grave la crisis económica y la crisis educativa del Chaco, hace muchos años venimos muy mal".



La docente psicopedagoga, relata su trayectoria laboral para graficar su situación: "Yo tengo 21 años de antiguedad,y tengo el cargo de psicopedagoga en una escuela especial,y el último mes cobré 33 mil pesos, si yo estuviera en otra provincia cobraría casi el doble, entonces no es justo que funcionarios del Gobierno y los legisladores cuando trabajan tienen su equipo en la oficina, en todas las jurisdicciones y nosotros no, con la gran diferencia que alguien que trabaja en el Poder Judicial, acá en la Casa de Gobierno o en la Legislatura gana mucho más que nosotros , lo cierto es que es bastante fea la situación sobre todo para los que tienen hijos , esa es nuestra realidad.

Recuerda Arias que "a partir del 1 de diciembre se le dieron de baja a docentes, eso no se hacía antes, se quedaron sin cargos, sin trabajo. Se han dado situaciones en las que personas que se han jubilado y un auxiliar cubre ese cargo debería haber cobrado en las vacaciones, tampoco sucedió y tuvieron que reclamar, entonces hay mucho que tiene que arreglar el Gobierno . Estamos cansados de tantas mentiras y de tantas promesas, tenemos que tener algo concreto en nuestros bolsillos y los docentes no están bien económicamente ni emocionalmente", sostiene.

"Exigimos la cláusula gatillo y aumento. El año pasado el Gobierno le dio a otros sectores , así que esperamos para este año una recomposición salarial, que tiene que estar acorde a la inflación, porque tenemos una pérdida del sueldo de más del 90 por ciente ", reclama molesta.



A lo expuesto, agrega : "después hay otro items en el salario, por el ejemplo por cónyugue , hijo y familia numerosa que está muy atrasado. Otra realidad es la conectividad , ya mucho después que empezó la cuarentena pusieron un ítem que se llama conectividad de 1.200 pesos, ese monto no lo recibimos todos, porque el Gobierno dispuso que debíamos estar en la plataforma ELE y empezó a funcionar mucho tiempo después que nosotros empezamos a trabajar en la plataforma virtual , porque empezó después del 20 de marzo y pagaron en el segundo semestre , incluso usuaria de la plataforma no lo recibió . Decimos que 1.200 pesos no alcanza para sostener los recursos tecnológicos , ya sea un celular o una computadora, tampoco pagar internet. hubo gente que tuvo que arreglar o comprar una computadora y pagar internet".

En relación al regreso a clases presenciales advierte: "si piensan hacerlo de manera virtual y presencial no podemos pagar todos los recursos tecnológicos con un mísero sueldo.A su vez, hay otro tema las condiciones edilicias de infraestructura de las escuelas, nos han mandado fotos de instituciones del interior , entonces no está claro quien va a poner los recursos, me refiero al protocolo porque en palabras suena muy lindo. Siempre los docentes teníamos que hacer un festival a beneficio para poner algo y ya no damos para eso, porque no tenemos".



Al darse a conocer como fecha de inicio de clases presenciales el 22 de febrero asegura que "el planteo de muchos docentes es no presentarse el 22 de febrero si no nos dan algo justo".