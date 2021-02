Buscan establecer el plato típico de Resistencia

El concurso "Resistencia sabe bien" es organizado en conjunto con la colaboración de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Afines del Chaco, y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería, Cámara de Comercio y Gastronomía (Filial Chaco - UTHGRA).

El concurso será de carácter virtual en la primera instancia y presencial en la última y estipula un premio mayor de 65 mil pesos. Su finalidad será definir para la capital chaqueña una comida- plato típico que sintetice la idiosincrasia de sus habitantes de acuerdo a las tradiciones, costumbres, gustos, historia y recursos naturales vegetales, animales e ingredientes, autóctonos de Resistencia exclusivamente.

El lanzamiento de esta iniciativa gastronómica se lleva a cabo en el Bar Clandestina (avenida Laprida y Güemes) y cuenta además con la presencia de la vicepresidente 2da. de la Cámara de Comercio, María Jesús Rambaudi; la presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco, Verónica Mazzaroli; el secretario general del gremio de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Walter Ábalos; la coordinadora municipal de la Unidad Ejecutora de Turismo, Virginia Zacarías; y la chef y anfitriona, Cecilia Stanicio.

Un gran desafío

Durante la presentación, el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez afirma que “fortalecer nuestra cultura es muy importante” y al respecto apunta que la gastronomía, hotelería, el comercio y los bienes y servicios son fundamentales para ese objetivo. Así, en ese marco, plantea: “Cómo no podemos tener un plato que nos identifique a los resistencianos con la importancia que tiene nuestra ciudad en toda la región? Es un desafío poder tener el mejor plato para poder ofrecerlo a todos los visitantes y que sea un eje en la comunicación”, ante eventos tales como la Bienal Internacional de Esculturas, ejemplifica.

Por ello, explica que cuando se conformó el Consejo Económico Social y Político estos sectores tenían que estar presentes. “Es el nicho que tenemos que apoyar y desarrollar, porque creemos que junto a ellos vamos a poner en marcha esta Ciudad en este marco de la pandemia”, acota agradeciendo a las distintas instituciones que configuraron las bases de este concurso abierto a todo público interesado en la gastronomía.

Sobre el certamen culinario, el Jefe comunal remarcó que nació de “una idea que está enmarcada en una planificación más amplia. Queremos que el sector privado, quien genera la fuerza que tiene la ciudad de Resistencia, tenga un lugar protagónico en la agenda pública. Creo que es muy importante acompañar a nuestros empresarios y emprendedores formales, porque sin lugar a dudas en esta pandemia son los que han sentido mucho más la crisis económica como complemento de esta crisis sanitaria mundial”.

Propuesta que enriquecerá la cultura local

La presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco, Verónica Mazzaroli, asegura: “Sabemos que nada reconforta más que un buen plato de comida, hecho con mucho amor”, expresó y adelantó que apostarán a que “los participantes lo van a hacer con mucho entusiasmo”.

Por su parte, Rambaudi manifiesta su satisfacción de poder trabajar articuladamente con la Ciudad de Resistencia y las demás instituciones involucradas en el concurso. “Todo lo relacionado a la creatividad y aportar a la identidad y que eso vuelva al resistenciano y que aporte al comerciante chaqueño es nuestro deber acompañar”, indica a la vez que consideró que “va a generar mucha intriga ver que nos seduce el paladar de los resistencianos. Y llevarlo a los comercios gastronómicos nos llena de ilusión. Es la manera de acordar que es lo mejor para salir adelante en estos tiempos difíciles”.

En cuanto al secretario general del gremio de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), expresó su entusiasmo de que a la iniciativa conjunta “se va a integrar mucha gente que sabe cocinar y tiene buen gusto. Vamos a complacerlos y darles todas las posibilidades para que participen”.

Mientras que la chef Stanicio, señala: “Me complace acompañar esta propuesta de la Ciudad. Me parece interesante que a quienes nos gusta cocinar poder poner toda nuestra impronta en un plato que nos represente a los resistencianos. Nos ayuda a reflexionar y acercarnos a los productores locales. Nos va a ayudar a investigar, a conectarnos, a encontrar qué nos gusta y conocer qué tenemos. A partir de ahí proyectar con creatividad una propuesta gastronómica que nos identifique. Me parece fantástico”.

Condiciones para participar

La coordinadora municipal de la Unidad Ejecutora de Turismo, Virginia Zacarías, destaca que todo destino turístico tiene un plato típico y que el concurso “Resistencia Sabe Bien”, compuesto por un jurado calificado en la materia, permitirá posicionar a la capital chaqueña en el marco regional e internacional. Las personas que se inscriban recibirán los requisitos. Luego quedarán 9 semifinalistas que competirán en vivo y posteriormente serán tres los participantes que buscarán el premio mayor durante una jornada en el Paseo Costanero.

Cada participante mediante un video debe contar como se realiza su plato, los ingredientes, pero también su historia. El Jurado estará integrado por cinco personas a definir en conjunto con la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines del Chaco, la Unión de Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina filial Resistencia, la Cámara de Comercio, y un representante de la vida cultural de la ciudad y la Municipalidad de Resistencia.

Resistencia y dentro de la competencia que le corresponde, impulsará la instalación, difusión, promoción y determinación del producto final ganador como parte del incentivo local atribuyéndole el carácter de plato ciudadano de Resistencia.

Podrán participar personas y/o grupo de personas (los grupos que participen deberán elegir entre los integrantes un representante) dedicadas o no a la gastronomía, miembros o no de institutos de enseñanza gastronómica públicas o privadas, nacidos o radicados en el Chaco, con una radicación y permanencia no inferior a 5 años.

La preselección se realizará del 22 de febrero al 10 de marzo dando a conocer públicamente los resultados el día 10 de marzo, lo que se comunicará a los participantes vía correo electrónico, telefónicamente y redes sociales oficiales del Municipio y Turismo Resistencia. Todas las informaciones de los avances de dicho concurso podrán ser visitadas en Turismo Resistencia (Facebook). En el acto de notificación de los seleccionados como semifinalistas, se le comunicará el lugar, fecha, hora y las condiciones de presentación de las propuestas a la semifinal.

Premios

-Primer Premio: 30 mil pesos por parte del Municipio de Resistencia; 10 mil pesos de parte de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco; 10 mil pesos provenientes de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de La República Argentina filial Chaco; y 15 mil pesos parte de la Cámara de Comercio

-Segundo Premio: 15 mil pesos por parte del Municipio de Resistencia; Voucher de Cena Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco; y un Voucher de estadía un fin de semana en un hotel de la Ciudad, por parte de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de La República Argentina filial Chaco.

-Tercer Premio: 5 mil pesos por parte del Municipio de Resistencia.