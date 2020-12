La intervención de Mujeres al Frente permite la continuidad del trabajo de un vendedor de pescados

“Volviendo del barrio Emerenciano, veo como Bromatología abordó a un compañero que vendía pescados. No dudé y bajé del remís. Intentando que lo dejen trabajar, mediante discusiones de por medio, al menos se logró que no le saquen los pescados y que pueda seguir trabajando en su verdulería”, comenta Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano.

Según expone, tras esta situación recibe “muestras de apoyo de los que pasaban pidiendo que se los deje trabajar”.

“Entre todos, logramos frenar esta injusticia”, afirma Acuña.

“Lo irónico de esta situación, el acta de infracción me la hicieron a mí que no vendo pescado”, indica la referente social. A lo que seguidamente apunta: “La idiotez e incapacidad a llegado hasta el ridículo lugar de donde no se vuelve”.

“Hoy le ganamos con solidaridad la batalla a los inmorales que persiguen a trabajadores”, considera la referente de la agrupación Mujeres al Frente.

“’Carpincho’ (Gustavo Sánchez) sigue trabajando gracias al Movimiento Socialistas Emerenciano”, reivindica la tarea del movimiento que conduce Emerenciano Sena.

“Moraleja: nunca mires para otro lado cuando se cometen injusticias”, reflexiona Marcela Acuña.