Mujeres al Frente respalda al influencer Wally Beltrán Iturriaga

“Creo que debemos ocuparnos de lo que nos sucede hoy a los mas pobres, a los nadies al decir de Galeano.El hambre; la falta de oportunidades; el haber perdido el rumbo en materia educativa con la.excusa de la pandemia y el dejar a muchas personas sin trabajo son situaciones graves”, considera Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano.

En esa línea, afirma: “mas grave aún es que se legitime la aporofobia desde el gobierno con una persona con prontuario comprobado por apremios ilegales contra el pueblo como es el caso del sargento Olivello Digo: si vamos a acusar de xenofobia a todo aquello que me parece ofensivo porque no miramos un poco socialmente cómo se ataca a todos aquellos que reclaman instalando el 'son vagos', 'usan a la gente'; 'son negros de mierda' ; 'hay que meterle palos', etc etc.”. Luego expresa: “Me pregunto ¿ piensan que atacando a una persona que hace felices a muchas mas riendose y haciendo reir sin intencionalidad politica logran atacar actos o acciones xenofonicas??”.



“No lo conozco a Waly, lo que sí conozco son las personas que son felices y se rien de lo que él hace hasta de sí mismo, olvidándose de las penurias que viven dia a dia. Se ataca lo que no se debe atacar”, asevera la dirigente social.



“Mientras los Olivellos siguen instalándose en los espacios de poder preparando la masacre silenciosa pero efectiva contra nosotros Sí, nosotros, los negros/as de mierda que no nos callamos ante las injusticias y que estamos donde debemos estar sin importar el costo como nos enseña Emerenciano y que seguiremos estando Siempre junto al pueblo, reafirma Acuña.