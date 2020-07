El PTP y el PCR disconforme con la ministra Salazar por sus dichos contra las movilizaciones

El PTP y el PCR consideran esperable e inevitable que haya movilizaciones, cuando las respuestas no cubren las necesidades, en rechazo a expresiones de la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, quien había remarcado que las movilizaciones no están permitidas.

El Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario, rechazan las expresiones de la ministra de Seguridad Gloria Salazar en la radio Nordeste 102.7, donde declaró: “Las movilizaciones no están permitidas, violan la cuarentena…en el caso de los movimientos, se está trabajando con el Ministerio Público Fiscal, se les notifica la causa penal correspondiente, que es la de violación a la curentena por el artículo 202 y 205 del Código Penal, se los notifica de una causa penal y están imputados en un delito, así que la idea es trabajar firmemente con el Ministerio Público Fiscal porque salir, no cumplir con la cuarentena se está violando una norma del Decreto de Necesidad y Urgencia, se está violando una norma penal. No se puede salir, si no hay una causa que habilite la salida. Si hay trámites online que se puedan realizar, se realizan, y además hay un protocolo de peticiones ante las autoridades que está vigente y eso debe ser respetado.”

Al respecto, desde el PTP y el PCR, expresan: “la ministra no detalla en esta entrevista a quienes piensa judicializar, pero deja claro ante la pregunta del periodista, que se trata de las organizaciones sociales”.

Más adelante, señala que “a lo largo de esta cuarentena no fueron los movimientos sociales quienes se han movilizado mayoritariamente, sino precisamente se han organizado marchas nacionales y provinciales en contra de la cuarentena, en defensa de la propiedad privada como la de la estafadora Vicentín, en defensa de la ‘libertad’ y en defensa de la cúpula policial que avaló los actos de violencia institucional en la causa del barrio Banderas Argentinas de Fontana”.

En esa misma línea, señala que “fueron pocas las organizaciones sociales y sindicales que han reclamado genuinamente por el hambre que crece en las condiciones de agravamiento de la crisis economíca y por las condiciones de salud. Y lo han hecho con distanciamiento social y mayoritariamente respetando los protocolos sanitarios que en muchos casos no se respetan en empresas y organismos oficiales”.

Así también apunta: “Venimos planteando desde el inicio de esta pandemia, que es necesario dar batalla, no sólo contra la pandemia del coronavirus, sino contra la pandemia del hambre y por las condiciones de salud a la que se exponen miles de trabajadores al contagio”.

En consecuencia, expone que “hemos planteado la necesidad indispensable de la conformación de Comités de Emergencia Social y Sanitaria, para el abordaje integral y territorial de las necesidades populares y la resolución colectiva coordinadas con los poderes del Estado”.

Además, considera que “ante la necesidad de disponer más fondos en esta grave emergencia, hemos planteado un rumbo de donde sacar la plata, expresada en la Resolución 185 de la Cámara de Diputados del Chaco, que impulsa la investigación y suspensión del pago de la Deuda Externa, gravar en la Nación y la Provincia, a los que se han quedado con millones”.

“Si esto no es así, es esperable e inevitable que haya movilizaciones, cuando las respuestas no cubren las necesidades y no se tocan los intereses de las minorías responsables de la crisis económica y social, agravada hoy con la pandemia”, advierte el PTP y el PCR.