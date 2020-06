Alberto Fernández: "Queremos que baje esa tasa de letalidad por coronavirus en Chaco"

La videoconferencia entre el presidente Alberto Fernández con el gobernador Jorge Capitanich se realiza este mediodía. En este ámbito analizan las medidas que se llevaron desde el comienzo de la cuarentena en la provincia del Chaco.

En la conferencia virtual el presidente Alberto Fernández está junto a su equipo del Ministerio de Salud Pública de la Nación, especialmente el ministro Ginés García González.

El mandatario provincial al inicio de su alocución da precisiones sobre las medidas implementadas al comienzo del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio. Asimismo pide ayuda al presidente para el envío de Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino para la intervención en zonas críticas.

Detalla Capitanich las restricciones implementadas. “Hicimos todas las restricciones correspondientes, que tiene que ver con medidas de higiene; interrupción del transporte público de pasajeros; 107 días sin clases, receso en la administración pública y en la Cámara de Diputados”, expone.

Sin embargo, pide enfáticamente al mandatario nacional apoyo con el envío de profesionales al Chaco. “Necesitamos más médicos especialistas, kinesiólogos y enfermeros para mejorar la atención en pacientes críticos con coronavirus”, remarca.

Comenta la suspensión del transporte público de pasajeros. “Con 54 días continuos y el 28 de abril habíamos separado las zonas críticas y no críticas . En ese contexto fuimos mejorando la administración de la cuarentena inteligente a través del desarrollo de plataformas digitales”, señala Capitanich.

A lo expuesto, apunta: “Hoy tenemos un seguimiento de circulación de personas a través de una plataforma con un delay de 24 horas y a su vez con un sistema de cámaras fijas, un dron en virtud de la cual vemos los momentos de aglomeración y con un patrullaje a fin de generar un mecanismo de disuasión en donde observamos un problema de aglomeración de personas .

Reconoce que a pesar de las limitaciones al sistema de circulación tienen problemas : “Hemos tenido mayores lugares de concentración”, se lamenta.

Explica la implementación de un sistema de aplicación de internet. “Hemos tenido un sistema de otorgamiento de permisos para la circulación sobre la base de una autodeclaración jurada para la manifestación de síntomas de las personas. Esa base de datos se carga a un sistema de turnos con los comercios, para regular el flujo y todo eso nos permite garantizar una circulación razonable”, amplía.

“Con una población de 1.200.000 personas; en Resistencia 200 mil personas pertenecen a comunidades rurales y 500 mil personas no circulan al no haber clases, alumnos ni docentes. De esos 200 mil personas son personas de riesgo, que deben tener cuidados extremos y 300 mil personas deben tener actividades esenciales o no flexibles. En ese contexto tratamos que no sean más de 150 mil personas”, especifica el gobernador chaqueño.

Durante su discurso Capitanich se muestra positivo al hacer un repaso de los 100 días de cuarentena. “A 100 días de cuarentena no tenemos restaurantes ni bares abiertos, lo nuestro es máxima restricción a excepción de algunas zonas en el interior de la provincia”, expone.

Subraya la prolongación de la cuarentena. “A estos 115 días de regulación, en todo este tiempo estamos prorrogando hasta el 24 de julio el aislamiento social preventivo y obligatorio”.

Comenta además los focos de infección en la provincia. “En el Departamento San Fernando tenemos circulación comunitaria y también estamos observando el departamento de Sáenz Peña con circulación comunitaria,, tenemos casos en el Sauzalito”, menciona.

Resalta también la implementación del programa IFE por el Gobierno Nacional. ”Respecto a las demandas (debilidades) por la insuficiencia de ingresos y de ahí la ayuda con el IFE va a impactar para atenuar la problemática en la provincia”, destaca.

Evalúa las medidas tomadas en la provincia del Chaco para frenar el avance del coronavirus. “En materia de oportunidades cabe cambios de hábitos y conducta social, control inteligente de la cuarentena que creo que lo estamos haciendo bien, conciencia social que es algo que requiere más empatía desde los medios de comunicación, sociedad, actores políticos y referentes gremiales”.

Finalizada la alocución del gobernador Jorge Capitanich suma su voz el presidente Alberto Fernández:

Fernández muestra preocupación por el avance del coronavirus en esta provincia. ”La provincia del Chaco tiene como el AMBA y el Gran Buenos Aires su peculiaridad la forma que se difunde la pandemia y lo que no podemos es descuidar”. A esto refuerza la necesidad de nuevas medidas para resolver de manera urgente. “Lo que debemos hacer es coordinar el esfuerzo entre la provincia y la Nación, para ver cómo lo contenemos”, expresa.

Comparte Fernández : “Les pedí al comité de expertos de Nación que vayan allí que estén con vos para construir un plan de acción para ver de qué modo desarrollamos el detectar, que anduvo muy bien que nos permite focalizar la infección y ver sus grupos de cercanía. Ir sobre ellos y aislar a los que faltan y así ir acotando el problema”, le propone a Capitanich.

“Yo le cuento a los chaqueños que esto dio un resultado extraordinario en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires asi pudimos resolver el problema en el barrio Azul y Padre Mujica”, grafica.

Luego dirige su mirada al gobernador Jorge Capitanich: “Quiero que aproveches esa experiencia Coqui, porque sirvió de mucho en Buenos Aires”, apunta.

“Cuando hablé el 3 de junio, le dije a los chaqueños que nos estamos enfrentando a algo que no tenemos experiencia”, señala.

“Como el Chaco tiene médicos ociosos terapistas pueden ir médicos terapistas de Buenos Aires para prepararlos y ver de qué modo ese tema lo abordamos”, fue la sugerencia del presidente Alberto Fernández.

“Lo que vemos y queremos que baje esa tasa de letalidad por coronavirus en Chaco, que baje por lo menos al promedio del país”, manifiesta.