La CTA- A Chaco repudia "acoso laboral" de la directora del hospital Perrando

La CTA Autónoma Chaco expresa repudio al “acoso laboral de la directora del hospital Julio C. Perrando". Sostiene que es un ataque a la libertad de expresión.

La Comision Directiva de la CTA- Autónoma Chaco, manifiesta repudio “al acoso laboral perpetrado por la directora del hospital Perrando hacia trabajadores de la salud”. La central obrera chaqueña adhiere al comunicado publicado desde APTASCh, integrante de esta organización. “A la fecha ya son tres los trabajadores profesionales amenazados por la dirección del hospital”, asevera.

“APTASCH repudia las amenazas y apriete de la dirección del Perrando contra una médica”, expresa en el documento difundido.

“En una nota firmada por la directora y el co-director del hospital, le exigen a una médica residente del servicio de Terapia Intensiva que ratifique o rectifique expresiones que la profesional vertiera en su cuenta personal de Facebook, amenazándola con acciones administrativas y judiciales en su contra. APTASCh repudia enérgicamente este apriete y el despropósito del ataque a la libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por lo tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión de pensamiento ajeno’ (conf. Opinión Consultiva 5/85, del 13/11/85 ‘La colegiación obligatoria de periodistas arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos’ solicitada por el Gobierno de Costa Rica)”. Las redes sociales son de uso particular y la patronal o el Estado no pueden pedir explicaciones sobre lo publicado. No vamos a tolerar persecuciones hacia los trabajadores, los directivos del hospital Perrando deberían preocuparse menos por lo que expresan los trabajadores en sus ámbitos privados y más por la salud, la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores del hospital”, expresa.