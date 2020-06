La Comunidad + Uno: La angustia, en la búsqueda de la contención espiritual  

En el marco de esta cuarentena distintos sectores desarrollan sus actividades de la mano de las plataformas virtuales.En este caso, el pastor evangelista David Rojas de la Comunidad + Uno conversa con Chaco On Line para dar a conocer qué es lo que los identifica como iglesia.

Los pastores David y Ale Rojas, han empeñado su servicio a Dios desde su adolescencia, nacidos ambos de familia pastoral. Juntos en su etapa de noviazgo trabajaron como líderes de adolescentes en Iglesia de la ciudad en Resistencia- Chaco.

La familia está integrada por sus dos hijas Micol y Uma , y el más pequeño de la casa Iker David.

Chaco On Line: ¿Qué es Comunidad +Uno?

David Rojas: - Tenemos un espacio que se llama más amor, através de ese lugar, de ese espacio articulamos diferentes estratategias y también movimientos para poder asistir a personas, que están en situación de emergencia, sea o no sea dentro del marco de nuestros feligreses de nuestra iglesia.

Hoy Comunidad Más Uno es una realidad, es una iglesia con un contenido Juvenil, pero no hecho solo para jóvenes, es una congregación portátil y dinámica, en sus 4 años de vida ha tenido un crecimiento sorprendente que no deja de avanzar, tiene un significativo trabajo con niños pensando construir cimientos sólidos sobre las próximas generaciones, su espíritu juvenil no deja de atraer a universitarios, matrimonios y familias.

COL: ¿Dónde residen los feligreses de la comunidad?

DR: - Alcanzamos a personas de algunos barrios, tratamos de ser estratéticos y puntuales, de llegar a las personas que están necesitando.Estamos listos para poder solventar las necesidades de las personas , en una situación donde las emociones son fluctuantes.

Hoy avanzamos con la visión que Dios los ha impulsado, y es ser de Influencia como Educadores Generacionales, su pasión los hace seguir creciendo por eso actualmente se los reconoce como Psicólogos Social, Diplomáticos en Capellania (extendida por C.E.L.A Uinersity, Miami Florida USA) Instrucuctores en la Pastoral Juvenil (Certificados por IEJ Argentina).

COL: ¿Tienen algún caso de coronavirus positivo

DR: - No, gracias a Dios no tenemos ningún caso de COVID-19 en nuestra comunidad hasta la fecha.

COL: ¿Cuáles son los canales de comunicación que utilizan?

DR: - Los canales de comunicaci{on que estamos utilizando son diversos, como las plataformas Facebook , Youtube, Instagram y Twitter. Compartimos mensajes que ya están en Youtube, que si bien no son mensajes actuales entendemos que el señor y todas las promesas bíblicas siguen latente, y eso no tienen fecha de vencimiento. Compartimos eso como un impulso y una ráfaga de esperanza en momentos difíciles como este y tenemos un eslogan “Nuestra restricción es social no relacional”.

COL: ¿ Qué servicios brindan a través de esos canales de comunicación?

DR: - Estamos lanzando una nueva plataforma virtual que se llama nexo, en donde se trabaja para poder encontrar espacios educativos ; recreativos. El solo hecho de poder ser instruido en una disciplina que en un principio puede nacer como un hobby, pero uno puede fortalecer ese conocimiento. Dentro de ese dispositivo tenemos inglés, lengua de señas, otros dispositivos de salud, de música y “Lanzarte” todo lo que tiene que ver con pintura, dibujo. También, está disponible un dispositivo de teatro y un sinfín de dispositivos, para encontrar lo que estamos buscando, un espacio de relación y de crear nuevas amistades.

COL: ¿Forman parte de la Mesa Interreligiosa? ¿Mantienen reuniones virtuales?

DR: - Si formamos parte de la Mesa Interreligiosa y tenemos nuestros referentes pastorales y eclesiásticos en la ciudad , de la cual nosotros somos parte de la confraternidad de pastores de la ciudad de Resisencia. Estamos vinculados através de las plataformas virtuales que se ofrece hoy por la pandemia.

COL: ¿Cuáles son las inquietudes más frecuentes que le manifiestan los fieles?

DR: - Las situaciones son diversas, angustias por necesidades económicas y miedos crecientes por el COVID – 19. Esto afecta a nivel mundial y no solo en lo económico, sino también emocionalmente.Sin lugar a dudas un sostén fuerte es la conexión espiritual y nosotros somos grandes promotores de eso. Entonces, ¿cuáles son los motivos por el cual se conectan con nosotros las personas? Es poder encontrar el equilibrio a sus emociones, y poder despertar y llevar el vacío que presentan en relación con Dios , asi que los motivos más frecuentes de la gente es un poco más de charla, para poder ser escuchadas. Creo que más que consejo es prestarle los oídos. También es orar a Dios por sus necesidades. Nuestro punto más crucial en esta cuarentena fue atender ese tipo de situaciones y tuvimos situaciones más aisladas de atender necesidades materiales.

Vamos buscando todas las vías favorables para poder relacionarnos con las personas. Para trabajar con nuestro equipo utilizamos la aplicación zoom que es una aplicación que se está usando mucho ahora , así que tenemos contacto contínuo con la vida de la iglesia, que junto con nuestra comunidad podemos ser brazos de extensión y de bendición.

Estamos en constante movimiento en relación a las redes virtuales .

COL: ¿Implementan el protocolo de bioseguridad por el COVID-19?

DR: - Actualmente no está autorizado las reuniones o misas de cleros religiosos, obviamente que también incluye a la iglesia cristiana evangélica, o sea que no estamos en un espacio para poner en práctica un protocolo de bioseguridad. Si el Estado lo propone y regula lo va a cumplir nuestra institución.

Por Mónica Carolina Báez Vargas