Feministas convocan a sectores populares a reclamar con movilizaciones y cortes

La Mesa Multisectorial Feminista, integrada por diversas organizaciones de mujeres, sociales, estudiantiles, sindicales y de partidos políticos, luego de distintas reuniones virtuales y de análisis desde el territorio, discutieron acerca de la situación política y social actual, en el marco de la pandemia del coronavirus, y expresaron sus conclusiones:

“A más de 60 días de cuarentena, las mujeres e identidades diversas de esta Mesa, que estuvimos al frente de las más grandes luchas, fundamentalmente durante los últimos cuatro años, hoy nos encontramos en la lucha más importante que hayamos dado como pueblo argentino y chaqueño contra un enemigo invisible: el coronavirus y sus consecuencias, que no son otras que el agravamiento de las emergencias sociales que ya existían”, expusieron.

“Partimos del acuerdo en las medidas sanitarias nacionales y provinciales de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se han demostrado correctas en relación a otros países como EEUU, Brasil o países de Europa, cuyos pueblos están pagando con sus vidas las políticas que ‘priorizan’ la economía”, indicaron.

“Sin embargo, en nuestra provincia, tristemente lideramos los índices de casos positivos y de mortalidad después de Bs. As., ¿será porque vivimos en una de las provincias más pobres del país? ¿Con el 50 por ciento de la población de Resistencia viviendo en más de 300 asentamientos periféricos? Se vuelve a levantar la curva que con mucho esfuerzo logramos achatar, a partir de que ocurrió lo más temido: el virus llegó a los barrios más vulnerables como es el ‘Gran Toba’, un pueblo originario, discriminado, estigmatizado y hacinado, que tiene conexiones con otros barrios y contacto directo con Fontana, y puede ser un foco de propagación incontenible si no se toman las medidas adecuadas”, afirmaron.

“Pero no sólo nos preocupa el problema sanitario, sino también el agravamiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, de las economías populares, de lxs trabajadorxs informales, de lxs precarizadxs, en la capital y en toda la provincia. Crece el hambre y nuestros merenderos y comedores no dan abasto. Son las miles de organizaciones sociales en el país, que se han forjado en las crisis, las que hoy responden ante el hambre de millones, con arduo trabajo y solidaridad, aun cuando implica poner en riesgo la propia vida. La mayoría de estas organizaciones son encabezadas por valientes mujeres como Ramona, sin recibir ningún aplauso”, remarcaron.

“Nos duele el agravamiento de las violencias en contexto de pandemia, de las mujeres y niñes que deben aislarse con sus agresores, de los femicidios que no pararon, de la discriminación que vino a profundizar este virus hacia lxs más vulnerables, los pueblos originarios, el colectivo TTLGIBQ, los ancianos, la juventud de los barrios populares”, resaltaron.

“Desde el inicio del aislamiento, nos pusimos a disposición para una salida colectiva, para la conformación de los Comités de Emergencias Social y Sanitaria, para discutir y coordinar allí las medidas en cada momento que surjan del consenso y no de la imposición”, indicaron.

“No están funcionando los Comités de Emergencias, no alcanzan los módulos alimentarios para los merenderos y comedores escolares y comunitarios, que cada vez contienen a más familias. No se aguanta más. Está en discusión quién va a pagar la crisis de esta pandemia y no estamos dispuestas a ser las mujeres, las originarias, las trabajadoras, las madres, las campesinas, las trans, las estudiantes.”, aseveraron

“El día 14/05 se presentó una nota de pedido de audiencia con el Gobernador de la provincia, y a pesar de que se nos había confirmado la ‘Video-conferencia’ para el viernes 22/05, el Gobernador aduciendo ‘problemas personales’, decide unilateralmente cancelarla”, plantearon.

“Por todo esto, porque el hambre y la necesidad no esperan, llamamos a la unidad de todos los sectores populares sin distinción política, para discutir un programa de necesidades y como financiar las necesidades urgentes, iniciando un plan de lucha que puede incluir movilizaciones y cortes después del 24 de Mayo, contra el Hambre y en defensa del Gran Toba y todos los sectores vulnerados exigiendo, respuestas al gobierno provincial”, reafirmaron.