Mujeres al Frente rechaza intento de reconversión del Nivel Terciario

“’!Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Que no son seres humanos sino Recursos Humanos’, lo ejemplifica bien Eduardo Galeano. Hoy estamos atravesando una situación de crisis en todos los sentidos que muestra la intencionalidad perversa del sistema capitalista de sobrevivir a pesar de los grandes cambios que necesariamente se darán en nuestra Patria”, plantea Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

“La Escuela Pública de Gestión Social Nro 2 Barrio Emerenciano cuenta con 10 años de existencia y una matrícula que excede los límites territoriales. Uno de sus niveles es el Superior Terciario que cuenta con carreras de profesorados hace 5 años y 2 años por los cuáles el año pasado ya tuvimos nuestros primeros egresados en el profesorado De Historia. Las carreras que contamos son: Historia; Nivel Inicial; Matemática; Ciencias Políticas; Profesorado de Educación Física y Magisterio (maestra o de grado). Cada carrera, su apertura significaron muchos pasos previos, donde lo esencial siempre fue la matrícula y las expectativas de nuestro pueblo. En el terciario como en todos los Niveles la mayoría no es del movimiento Socialista Emerenciano que logró la apertura de las mismas. Son personas que con voluntad de prepararse y de esfuerzo cursan carreras formativas y con proyección ideológica. Barrios como villa Don Andrés; Alberto; Facundo; Palermo I y II; inclusive de localidades como Fontana y Barranqueras; vienen a estudiar a nuestros terciarios. Toda una travesía. Pero el poder de los sueños y superación pueden más que cualquier impedimento, indica la dirigente social.

“A esto se suma la cantidad de jóvenes que forman esa gran masa de alumnos/as que estudian el Profesorado de Educación Física; hijos/as de familias pobres; obreros; changarines que por burocracia y hasta la limitación de la edad se le cerraron las puertas como a todos en otros espacios educativos.

“El terciario que comenzó hace 5 años con un Profesorado de Historia marcó la necesidad urgente de nuestro pueblo de querer salir adelante en materia educativa. A estos alumnos/as, sobre todo y no casualmente del Profesorado de Educación Física y Magisterio, hoy la Dirección de Nivel Superior, a cargo de Guillermo Brignardello, solicitaron a pedido de la ministra de Educación la ‘reconversión’ de las carreras de Magisterio y Profesorado de Educación Física, lo cual significaria en caso de que lo aceptemos (cosa imposible de aceptar) que esos alumnos/as en vez de estudiar para profes sean instructores de gimnasios. Salir profesores de un terciario con orientación socialista es inaceptable para los dinosaurios que hace mucho cuestionan no solo nuestra existencia como escuela sino que inventan otras cosas para buscar justamente esto, que los pobres sean los Nadies de los que habla Eduardo Galeano. Instructores en lugar de profesores. Se convertirían nuestros alumnos/as en los que no hacemos arte, sino artesania, el disminutivo como regla”, estima Acuña.

“¿Cómo aceptar desde la pequeña burguesía que los que duermen poco y mal, hacinados, en el suelo o en colchones viejos, los que carecen de vivienda digna, agua potable, energía eléctrica, los que no tienen material de lectura en el hogar ni ven gente leyendo y escribiendo a su alrededor, los que cuidan a los hermanos menores, y ayudan en las tareas domésticas y deben trabajar desde niños para contribuir al ingreso familiar; los que no tienen tiempo para jugar. los que viven bajo sospecha por su condición de pobre puedan ser profesores de Educación Física o maestros de grado?, deja el interrogante, Acuña.

“Al alumno pobre, con este planteo de reconversión se lo considera ‘carente’, se le da menos y se le exige menos. Esa es la lógica a imponer. Políticos, funcionarios y gremialistas de café; por su parte, mientras plantean esto, ponen a sus hijos en la educación privada mientras luchan (según ellos por buenos salarios) defendiendo la educación pública. Nadie tiene propuestas, las que hay, como las del Ministerio de Educación actual, se limitan a ‘reducir el fracaso educativo’ antes que a asegurar el éxito educativo. Ellos instalan la meritocracia”, afirma la dirigente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

“Pasa que, en lo que hace a la educación, a los pobres les toca por todos lados: por lo extra-escolar y por lo intra-escolar. A las condiciones socio-económicas des­favorables de la familia y la comunidad se agregan las malas condiciones de enseñanza y de aprendizaje en la escuela. Los pobres no solo tienen menos acceso a la educación escolar sino que la que reciben es la de peor calidad y la existencia de un terciario en esas condiciones para ellos los aporofobios es inaceptable”, reflexiona Acuña.

En esa línea, continúa: “Las estadísticas deshumanizan los problemas: los números sustituyen a las personas, los promedios desfiguran la realidad educativa de los pobres, semioculta tras los indicadores de los más favorecidos, tras los diagnósticos y evaluaciones que terminan dejando todo en su lugar, sin afectar las condiciones estructurales que explican y reproducen la pobreza en sus múltiples dimensiones. Si nuestras sociedades se rigieran realmente por el sentido de la justicia y la igualdad, los pobres deberían ser los mejores atendidos, los servidos con los mejores profesores, instalaciones, equipos y materiales, los prioritarios en términos de condiciones básicas de aprendizaje (nutrición, salud, vivienda, bienestar familiar, calidad docente, etc.). No solo porque los pobres están objetivamente en desventaja y en situación de vulnerabilidad permanente, y porque ya sabemos que la pobreza es un limitante de primer orden para el aprendizaje, sino porque más allá de los cálculos y los indicadores oficiales los pobres siguen siendo la mayoría de la población”, entiende.

Así luego fija posición: “La Escuela Pública de Gestión Social Nro 2 Barrio Emerenciano en su nivel Terciario no vamos a reconvertir nada, no vamos a ser cómplices de la precaridad de la educación de nuestro pueblo. La educación no se negocia. Esta escuela nació al calor de las luchas; pasó de ser un proyecto especial por más de 4 años a ser escuela. Abrimos la puerta a una sociedad que tiene el derecho a educarse porque hubo una generación que dejó sus vidas para que se pueda lograr que los pobres puedan soñar”.

“Lamentamos la posición del gobierno del Chaco en torno a esta situación de los Terciarios públicos, no es lo que mucha gente votó. No se puede reproducir la oferta académica macrista. La educación no debe ser una oferta, debe ser una propuesta que es otra cosa y jamás se pueden reconvertir carreras que afecten la formación integral de nuestro pueblo. Concebimos la gestión social como un mecanismo que promueve la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en proyectos sociales. Por eso la pusimos en práctica, en educación y salud, la misma permite que se cultive un sentido de pertenencia de participación ciudadana y de control social. La consecuencia es el barrio Emerenciano; su limpieza; sus edificios públicos hechos por la gente organizada donde la educación y salud son los pilares. Siendo su epicentro el conocimiento”, considera.

“Somos parte de la sociedad civil, señores del Ministerio de Educación, incoporamos formas de organización donde la educación está orientada hacia el pueblo, constituyendo una respuesta a los problemas de la pobreza y exclusión. Se necesita una plataforma estratégica desde el Estado con un análisis prospectivo considerando a la sociedad civil y sus actores sociales y la compleja realidad. De allí surgirán nuevas ideas. No es la solución la tan mentada reconversión educativa. El desafío debe ser una amplia concertación social para lograr transformaciones que jerarquice, no que denigre a los pobres y su futuro. No cierren las puertas al futuro…”, apela Acuña.