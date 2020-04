Capitanich presenta medidas de acuerdo al nivel de circulación viral

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich precisa las actividades que serán o no habilitadas en cada municipio, como también sus restricciones y la movilidad poblacional. Además, destaca la vigencia de la alarma sanitaria a través de mensajes de texto.

El gobernador Jorge Capitanich presentó este martes las nuevas medidas que desde este miércoles 29 de abril empezarán a regir en cada uno de los municipios chaqueños según el nivel de circulación viral. Mediante el Decreto 540/20 se clasifica a la provincia en tres graduaciones de riesgo: localidades críticas, leves y no críticas.

El mandatario remarcó que el anuncio se da “en virtud del agotamiento de una ronda de consultas con diputados provinciales, presidentes de las cámaras de comercio, de la federación económica, representantes de la Confederación General de Trabajo, sindicatos y múltiples actores, con el objeto de asegurar un amplísimo nivel de consenso a los efectos de ir resolviendo también diversas peticiones que nos han hecho llegar”.

Capitanich detalló que el riesgo crítico se determinó a base de casos activos, con circulación viral, comunitaria o de contacto, y con una alta densidad poblacional (más de 50 mil habitantes). En esta clasificación se encuentran las localidades de Puerto Bermejo, Las Palmas, Isla Del Cerrito, Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas.

La criticidad leve, corresponde a aquellos municipios sin casos activos y localidades cabeceras de regiones, con circulación inter-jurisdiccional de personas y densidad de población media entre 20 mil y 50 mil habitantes. Entre ellas: Villa Ángela, Quitilipi, Machagai, Puerto Tirol, La Leonesa, Colonia Benítez, Basail, Las Breñas, Juan José Castelli.

En cuanto a las localidades no críticas, que no cuenta con casos diagnosticados y son zonas rurales o de poca densidad poblacional, con menos de 20 mil habitantes, se encuentran: La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Samuhú, Enrique Urien, Coronel Du Graty, Santa Sylvina, Chorotis, Las Garcitas, Capitán Solari, Colonia Elisa, Presidencia De La Plaza, Villa Berthet, La Verde, Lapachito, La Escondida, Laguna Blanca, Colonias Unidas, Colonia Popular, Puerto Eva Perón, General Vedia, Cote-Lai, Charadai, Corzuela, General Pinedo, Gancedo y General Capdevila. También, Hermoso Campo, El Sauzalito, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, El Espinillo, Villa Río Bermejito, Miraflores, Tres Isletas, Colonias Unidas, Pampa Del Indio, Presidencia Roca, Laguna Limpia, Ciervo Petiso, Pampa Almirón, La Eduvigis, Taco Pozo, Los Frentones, Pampa Del Infierno, Concepción Del Bermejo, Avia Terai, Napenay y Campo Largo.

Actividades y circulación en localidades críticas

Las habilitaciones y restricciones actuales en los términos del Decreto N°488/2.020 para todas las actividades comerciales, industriales, de construcción y productivas de bienes y servicios, se mantendrán y ratificarán en este nuevo decreto para las localidades críticas.

En el caso de los hoteles, se permitirá el alojamiento de personas que requieran por recomendaciones médicas o que presten servicios esenciales. En el caso de los lavaderos, estos desempeñarán sus labores con asignación de turnos. En cuanto a ladrillería, albañilería y pinturería, se habilitarán como actividades complementarias a la obra pública y privada especialmente habilitada. Los servicios profesionales trabajarán con reducción horaria, por turnos y sin salas de espera. Por último, las peluquerías, barberías y afines, dispondrán de una habilitación del municipio local por asignación de turnos.

En cuanto a la obra privada, se reactivarán en forma progresiva, iniciándose con no más de 25 proyectos simultáneos. Tendrá un horario reducido de 7 a 14, obreros reducidos en turnos rotativos, sin uso de transporte público, más una suspensión de tareas cada 3 horas para la higienización de ambientes y personal.

El porcentaje de población involucrada en el desarrollo de estas actividades como excepción no puede superar el cincuenta por ciento (50%). Además, es importante aclarar que las habilitaciones se flexibilizarán en sectores de barrios fuera del macrocentro y zonas periféricas..

Por su parte, la circulación de personas seguirá siendo restringida por horarios, con medidas de circulación vehicular por día y por patentes, y protocolos estrictos para circulación en el micro o macrocentro de las ciudades. Además, no se recomiendan las salidas diarias recreativas.

En cuanto al transporte urbano de pasajeros, se mantienen las restricciones establecidas en el Decreto N°488/2,020, con reducción de cantidad de pasajeros, frecuencias y adecuación de recorridos. Las restricciones que ordenan el mismo decreto citado correrán para los transportes de carga.

Alarma sanitaria por mensaje de texto

El gobernador anticipó que “la Alarma Sanitaria seguirá en vigencia, y ahora a través de un sistema de mensajes de texto enviados en base a acuerdos de colaboración con compañías telefónicas. Dicho proceso consiste en un mensaje gratuito -tanto para el usuario como para el Estado-, que advertirá a los ciudadanos respecto a la vigencia de las restricciones circulatorias en la Provincia”.

“Esto permitirá confeccionar un informe de movilidad, conteniendo indicadores a nivel localidad que efectuará el área de estadística provincial. Esto se encuentra dentro de la normativa vigente de resguardo de datos personales y derecho a la privacidad, por lo que no implica un seguimiento de georreferencia y/o geolocalización de las personas titulares de esos números·, afirma.

Circulación en localidades de criticidad leve

Las medidas en cuanto a circulación de las zonas con riesgo leve, será con determinación de protocolos para circulación en los centros urbanos de mayor densidad (considerados de riesgo leve y ciudades cabeceras) con el objeto de reducir el movimiento de las personas, su aglomeración en espacios y oficinas públicas.

Se permitirá la circulación con restricciones, disponiéndose de operativos de tránsito moderados dentro del ejido urbano, pero con controles estrictos en los puntos de ingreso y salida de los mismos. No se permitirán reuniones de personas ni eventos.

Actividades y circulación en localidades no críticas

En el caso de estas localidades, en relación de las actividades comerciales, industriales, de la construcción (pública y privada) y productivas de bienes y servicios, Capitanich explicó que se habilitarán con protocolos sanitarios sujetas a la debida fiscalización local respecto al cumplimiento de los protocolos para el funcionamiento de actividades permitidas.

Entre las actividades habilitadas podrán comprender los comercios no esenciales y servicios profesionales, debiendo garantizarse las medidas sanitarias y generales de distanciamiento social, evitando la concentración de personas o clientes, propiciando la atención por turnos previamente asignados e incentivando el uso de plataformas digitales.

En el caso de actividades de lavaderos, ladrillería, albañilería, pinturería, peluquería, barbería, requerirán la aplicación de protocolos específicos para el desarrollo de oficios y talleres independientes habilitados, debiendo generarse la movilidad de las personas afectadas a dichas actividades por medios propios, es decir, sin la utilización del transporte público.

En el caso de las obras privadas, edificios y obras de menor envergadura, el gobernador señaló que deberán preferentemente tratarse de obras deshabitadas, o de menor envergadura, con reducción de cantidad de obreros según la superficie de la obra, con reducción de turnos y evitando la utilización del transporte público.

En los hoteles, sólo se permitirá la ocupación del cincuenta por ciento (50%) de la capacidad, residencial o unidad de alojamiento, debiendo garantizarse ese espacio por piso y por habitación, cumpliendo y garantizando los protocolos de bioseguridad vigentes.

Desde el gobierno provincial no se permitirá el arribo, tránsito o transporte de personas provenientes de localidades caracterizadas como críticas. La circulación sólo estará habilitada en rutas y caminos debidamente indicados por la autoridad provincial en materia de regulación de transporte. No podrán realizar paradas dentro de las localidades no críticas salvo en lugares de descanso y estaciones habilitadas en los límites de los ejidos municipales. En relación al transporte de carga, el gobernador señaló que está habilitado con determinación de postas o centros de descarga ubicados fuera de los ejidos municipales.

Actividades no habilitadas

Capitanich detalló una serie de actividades que no estarán habilitadas, como por ejemplo el dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades; la realización de eventos públicos y privados que implique la concurrencia de personas; centros comerciales, cines, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

Tampoco se habilitará el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional ni las actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares.